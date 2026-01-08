ダイエット・ボディライン管理専門クリニック江南 PLAN;S CLINIC(所在地：ソウル・江南区)では、2026年の新年を迎えるにあたり、1月2日(金)より1月限定の「お年玉イベント」を開催いたします。

当イベントは、ご利用に応じて様々な特典がゲットできるお得なチャンスになります。





PLAN;S CLINIC









■「お年玉イベント」開催期間

2026年1月2日(金)～2026年1月31日(土)

※江南店限定イベント





〇50万ウォン以上ご利用の方(VAT別)

・ペッ注射 1部位無料(ボディまたはフェイスより選択)





〇150万ウォン以上ご利用の方(VAT別)

・Highペッ注射 MINI 1部位無料

・次回使用可能な全施術10％割引券 1枚贈呈





〇250万ウォン以上ご利用の方(VAT別)

・Highペッ注射 MAX 1部位無料

・次回使用可能な全施術10％割引券 2枚贈呈





〇400万ウォン以上ご利用の方(VAT別)

・ダブルペッ注射(ペッ注射＋Highペッ注射)1部位無料

・次回使用可能な全施術10％割引券 3枚贈呈









■割引券の注意事項

・ペッ注射サービスは別途ペッ注射施術時に追加可能です。

・割引券はご家族、ご友人への譲渡は不可、1回のご来院につきお一人様最大1枚までとなります。

・割引券の有効期限は2026年11月末となります。

・割引券は他のイベント・チケット・クーポンとの併用不可、江南店でのみ使用可能です。









■注意事項

・効果には個人差があります。

・施術に伴うリスクや副作用(赤み・腫れ・内出血など)が生じる場合があります。

・すべての処方および施術は付加税別途の料金となります。

・お薬代が含まれていないため、薬局で別途お支払いが必要です。

・パッケージによっては施術部位が予め決まっており、施術部位の変更はできません。

・ペッ注射を含む施術には、一時的な赤み・腫れ・痛み・内出血などのリスクが生じる場合があります。

・施術の可否は医師の診察・判断に基づき決定されます。









2026年も、皆さまが理想のボディラインを実現できるよう、

スタッフ一同サポートしてまいります。









■PLAN;S CLINICの特徴

・韓国美容医療ならではの最新技術を導入

・お一人おひとりの体型やご希望に合わせ、安心・安全を第一にしたカウンセリング、施術にアフターケア

・男性のお客様もご来院増加中





ご予約・お問い合わせは江南店公式LINEまで









◇ペッ注射とは？

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに脂肪細胞の大きさと個数が37％減少されたことを証明された韓国でのみ受けられる施術となります。





◇費用について

フェイスペッ注射 1部位 9万ウォン(税別)

ボディペッ注射 1部位 12万ウォン(税別)

Highペッ注射(Mini)1部位 16万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Med)1部位 25万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Max)1部位 29万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Special)1部位 19万9千ウォン(税別)





◇治療回数は？

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしております。





◇主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性がございます。

(個人により差があります)

・薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

(上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。)

・施術部位の腫れ

(1日ほどでなくなりますのでご安心ください。)

・注射によるアザ

・Highペッ注射の場合、まれにシコリ、施術部位の痛みが生じますが、時間の経過とともに良くなりますのでご安心ください。









■店舗概要

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間 ： 月～金曜日 AM 10:30～PM 08:00

土曜日 AM 10:30～PM 04:00

*韓国の祝日および日曜日は休診

アクセス ： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階

地下鉄2号線 江南駅11番出口出てすぐ

公式HP ： https://jp.plansclinic.com





■お問い合わせ・ご予約

プランエス江南店公式LINE： @plansjp