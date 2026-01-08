飲料開発・販売を行う株式会社ナショナルトータルビバレッジ(本社：神奈川県相模原市、代表：山口 弘一)は、クラウドファンディングにてネクストゴール100万円を達成した応援型エナジードリンク『爆勝エナジー』の初お披露目交流会を、2026年1月9日(金)に横浜ベイコート倶楽部にて開催します。本プロジェクトは、当初の目標金額300,000円を大きく上回る1,094,300円の支援(達成率364％)を獲得しました。「挑戦者が孤立せず、応援し合える社会」というビジョンに基づき開発された同商品の、支援者への感謝と直接の対話を目的とした特別な場を提供します。





爆勝エナジークラファン達成！





[背景]

開発者の山口弘一は、自身の新規事業立ち上げにおける挑戦や、肉親との死別、経営危機といった壮絶な経験を通じ、「挑戦者の背中を押し、孤独感を和らげる存在」の必要性を痛感しました。現在の日本社会にある「出る杭は打たれる」といった風潮を打破し、挑戦が当たり前に応援される文化を創るため、飲料メーカーとしての知見を活かし『爆勝エナジー』を開発しました。この想いに共感した82人の支援者により、ネクストゴールである100万円突破という大きな成果に繋がりました。









[特徴]

1.市場の期待を証明した「ネクストゴール100万円」達成

単なる商品開発資金の調達に留まらず、82人の「応援の輪」が1,094,300円という数字となって現れた実績は、新しい応援文化への期待を象徴しています。





2.砂糖・人工甘味料ゼロ、希少糖「アルロース」配合の健康設計

従来の糖質の高いエナジードリンクとは異なり、健康志向の原料を採用。カフェイン、BCAA、L-アルギニン等に加え、国産さくらエキスを配合した独自のフレーバーが集中力をサポートします。





3.1/9開催：支援者への「感謝の晩餐会」としての初お披露目

画面越しではなく直接お礼を伝えるため、横浜ベイコート倶楽部のボールルームにて少人数交流会を開催。開発背景の直接の共有に加え、限定ノベルティの配布、記念撮影を実施します。









[今後の展望]

今後は、ご支援を基に以下の活動を推進し、より多くの挑戦者の手に届けることを目指します。

・広報方法、人員体制、および流通の拡張に尽力し、販路を拡大。

・「あなたはできる」というメッセージを、文化として根づかせるための新たなフレーバーや展開を生み出すチャレンジを継続。









＜商品概要＞

商品名 ： 爆勝エナジー

名称 ： 炭酸飲料

内容量 ： 250ml

価格 ： 250円(通常販売時予定)

主要成分： アルロース(希少糖)、精製ハチミツ、ビートルートエキス末(ビート抽出物)、サクラエキス(桜の花・桜の葉)、ショウガエキス、緑茶エキスパウダー、バタフライピーエキスパウダー、マカエキス、アルギニン、ロイシン、バリン、イソロイシン、ビタミンB6(V.B6)、カフェイン、炭酸、酸味料、香料、ヤマモモ抽出物(酸化防止剤)、ムラサキイモ色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)









＜お披露目会概要＞

日時： 2026年1月9日(金)18:00開始

場所： 横浜ベイコート倶楽部 ボールルーム

内容： 製品お披露目、開発秘話共有、コース料理、交流会









＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社ナショナルトータルビバレッジ

代表者 ： 山口弘一

所在地 ： 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐3187-3

事業内容： 飲料開発・販売、サウナ関連事業(「ととのった」展開)、講演活動

URL ： https://n-t-b.jp/