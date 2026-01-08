テレダイン・レクロイ(日本社名：テレダイン・ジャパン、所在地：東京都府中市、代表取締役：原 直)は、この度、4チャネル対応の高性能デジタル・オシロスコープ「T3DSO700HDシリーズ」の販売を開始いたします。本製品は、70MHz、100MHz、200MHz帯域幅のモデルを展開し、12ビットADC、最大2GS/sサンプルレート、100Mpts/chのメモリ長といった特長を備え、性能と価格のバランスを重視する開発現場に最適な製品です。





新製品「T3DSO700HD」は、開発者が求める「高解像度・高速キャプチャ・高度な解析」を低価格で実現します。これにより、複雑な信号の見落としを防ぎ、デバッグ効率を大幅に向上させることが可能です。さらに、シリアルバス解析や履歴検索などの高度な機能を標準搭載しており、設計品質の向上と開発期間の短縮に貢献します。





T3DSO700HDオシロスコープ









また、現在実施中の年度末キャンペーンの対象製品とし「T3DSO700HDシリーズ」が追加されました。キャンペーン期間中は30％オフで購入でき、コストを抑えながら高性能オシロスコープを導入できる絶好の機会です。









◆主な特長とメリット

・高解像度＆高速サンプリング

12ビットADCと最大2GS/sサンプルレートにより、微細な信号も鮮明に捉え、解析ミスを防止。

・広帯域＆低ノイズ

最大200MHz帯域と70 microVrmsの低ノイズ性能で、精度の高い測定を実現。

・波形キャプチャの迅速化

最大500,000wfm/sの更新率により、瞬時の異常検出が可能。

・大容量メモリ＆長時間記録

最大100Mpts/chで長時間波形を記録し、トラブル解析を効率化。

・高度なトリガ＆解析機能

I2C、SPI、UART、CAN、LINなどのシリアルバス解析を標準搭載、複雑なシステムのデバッグを容易に実現。

・操作性と拡張性

7インチタッチスクリーン、LANリモート制御、MSOやAWGオプションで柔軟な運用が可能。









◆製品ラインナップと価格(税別)

※30％オフのキャンペーン価格は3/27まで





モデル名 ：T3DSO704HD

帯域幅 ：70MHz

通常価格 ：180,000円

キャンペーン価格：126,000円





モデル名 ：T3DSO714HD

帯域幅 ：100MHz

通常価格 ：250,000円

キャンペーン価格：175,000円





モデル名 ：T3DSO724HD

帯域幅 ：200MHz

通常価格 ：370,000円

キャンペーン価格：259,000円









◆製品詳細について

https://ja.teledynelecroy.com/oscilloscope/t3dso700hd-series









◆キャンペーン詳細について

https://go.teledynelecroy.com/l/48392/2025-10-07/8qx48n









【Teledyne LeCroy, Inc.について】

ニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置く、Teledyne LeCroy, Inc. (テレダイン・レクロイ)は、性能検証、コンプライアンス試験、複雑な電子システムのデバッグを迅速かつ徹底的に行うための先進的なオシロスコープ、プロトコル・アナライザ、その他のテスト機器を製造・販売するリーディングカンパニーです。1964年の創業以来、当社は「Time-to-Insight」を向上させる革新的な製品に強力なツールを組み込むことに注力してきました。解析結果を得るまでの時間を短縮することで、ユーザーは複雑な電子システムの欠陥を迅速に発見して修正することができ、様々なアプリケーションや製品の市場投入までの時間を劇的に短縮することができます。

詳細は公式サイト、(本社： https://www.teledynelecroy.com/ 日本： https://ja.teledynelecroy.com/ )をご覧ください。





※)製品の仕様や発表内容は、予告なく変更されることがあります。

(C) 2026 by Teledyne LeCroy. All rights reserved.