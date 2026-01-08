奈良で新展開！家具移動や家具組立、家具引っ越し、家具処分に関するお困りごとを解決する新サービス「家具移動の窓口」を開始！
株式会社HIKARI(本社：大阪市、代表取締役：松田 健生)は、新サービス「家具移動の窓口」を2026年1月10日より開始いたしました。和ダンスや洋服ダンスなど、大型家具はもちろん、家具組立や吊り下げ吊り上げ、不要家具の回収などにも対応しております。
家具移動の窓口： https://www.kaguidou-madoguchi.com/
■家具移動の窓口について
当社は暮らしの解決サポートとして様々なお困りごとを解決してきました。この度、家具に関するお悩みを解決する「家具移動の窓口」をリリースしました。家具移動、家具組立、家具引っ越し、家具吊り下げ・吊り上げ・家具処分・回収などのお困りごとをすべて解決いたします。
■サービス概要
サービス名：家具移動の窓口
業務時間 ：9:00～19:00 年中無休
■業務内容
公式サイト ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/
家具移動 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-moving.html
家具組立 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-assembly.html
家具引っ越し ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-relocation.html
家具吊り下げ・吊り上げ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-hoisting.html
家具処分 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-disposal.html
■会社概要
会社名： 株式会社HIKARI
所在地： 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号 おおきに南船場ビル205
代表 ： 松田 健生
許認可： 第641040001155号
URL ： https://www.hikari-official.co.jp/