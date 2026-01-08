株式会社HIKARI(本社：大阪市、代表取締役：松田 健生)は、新サービス「家具移動の窓口」を2026年1月10日より開始いたしました。和ダンスや洋服ダンスなど、大型家具はもちろん、家具組立や吊り下げ吊り上げ、不要家具の回収などにも対応しております。





家具移動の窓口： https://www.kaguidou-madoguchi.com/





家具移動の窓口1









■家具移動の窓口について

当社は暮らしの解決サポートとして様々なお困りごとを解決してきました。この度、家具に関するお悩みを解決する「家具移動の窓口」をリリースしました。家具移動、家具組立、家具引っ越し、家具吊り下げ・吊り上げ・家具処分・回収などのお困りごとをすべて解決いたします。









■サービス概要

サービス名：家具移動の窓口

業務時間 ：9:00～19:00 年中無休









■業務内容

公式サイト ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/

家具移動 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-moving.html

家具組立 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-assembly.html

家具引っ越し ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-relocation.html

家具吊り下げ・吊り上げ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-hoisting.html

家具処分 ： https://www.kaguidou-madoguchi.com/furniture-disposal.html





家具移動の窓口2









■会社概要

会社名： 株式会社HIKARI

所在地： 大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号 おおきに南船場ビル205

代表 ： 松田 健生

許認可： 第641040001155号

URL ： https://www.hikari-official.co.jp/