当資料は、2026年1月5日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳です。





米国カリフォルニア州エメリービル - 2026年1月5日 - タニウム( https://www.tanium.jp/ )は本日、Gartnerが発表した2026年版「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Endpoint Management Tools」(出典1)において、リーダーに選出されたことを発表しました。レポートの全文は近日中に無償で公開予定です。





タニウム





タニウムは、サイバーリスクが増大し続ける中、ITおよびセキュリティ運用チームが様々な環境にまたがって多様なエンドポイントの管理と保護をしなければならないという前例のない複雑性に対応するため、AIを活用した自律型ITプラットフォームであるTanium Autonomous IT Platform( https://www.tanium.jp/autonomous-it-platform )が重要なソリューションであると考えています。エンドポイント管理とセキュリティを統合したこのプラットフォームこそが、こうした課題に取り組み、意思決定の迅速化とコスト削減を実現するために不可欠であるとタニウムは信じています。私たちは、エンドポイント管理、エクスポージャ管理、セキュリティ運用にAIとリアルタイムのインテリジェンスを活用することで、組織を「アンストッパブル」にすることにコミットしています。





Gartnerは、経営層とそのチームに対し、実践的で客観的なインサイトを提供します。その専門的なガイダンスとツールは、各組織がミッションクリティカルな事項に優先順位を付ける際のより迅速でスマートな意思決定と強力なパフォーマンスを可能にします。





Gartner Magic Quadrantでは、ベンダーを「実行能力」と「ビジョンの完全性」に基づいて評価します。タニウムは、この重要なレポートで認定されたベンダーの一社として選ばれたことを光栄に思います。Magic Quadrantの詳細についてはこちらをご覧ください。

https://www.gartner.com/en/research/magic-quadrant





Gartnerは、その調査レポートに記載されたベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、最高評価やその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう技術ユーザーに助言するものではありません。Gartnerの調査レポートは、Gartnerの調査組織の意見で構成されており、事実の表明として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関して、商品性や特定目的への適合性を含む、明示または黙示のいかなる保証も否認します。

GARTNERは、米国およびその他の国におけるGartner, Inc.およびその関連会社の登録商標およびサービスマークです。MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.およびその関連会社の登録商標であり、許可を得て本書に使用しています。無断転載を禁じます。





出典1：Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee & Craig Fisler, January 5, 2026.









■タニウムについて

タニウムは自律型IT(Autonomous IT)企業です。 Tanium Autonomous ITは、AIとリアルタイムのエンドポイントインテリジェンスを駆使し、ITおよびセキュリティチームに、組織を「アンストッパブル」な存在にする力を与えます。

世界の主要企業の多くが、エンドポイント管理とセキュリティを統合したタニウムの単一プラットフォームを信頼し、より迅速なイノベーション、強靭性の維持、そしてビジネスを自信を持って前進させています。

タニウムがどのように自律型IT(Autonomous IT)でアンストッパブルなビジネスを実現しているかについては、 https://www.tanium.jp/ とLinkedIn( https://www.linkedin.com/company/tanium )をご確認ください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス)： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4

常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/









■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。









(C)2025 Tanium, Inc. All rights reserved. Tanium はTanium, Inc. の登録商標です。その他の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。