輸入物販事業を展開するJAPAN CROWDFUNDING(所在地：福岡県)は、MagSafe対応・超薄型設計の次世代モバイル電源 「スゴいモバイルバッテリー」を、応援購入サービス Makuake(マクアケ)にて先行販売開始いたしました。





【防災標準品】8.5mmの極薄モバイルバッテリー





Makuake販売URL： https://www.makuake.com/project/sugoi24/





本製品は、わずか8.5mmというカード級の薄さを実現しながら、MagSafeによるワイヤレス充電に対応した次世代モバイルバッテリーです。

「持ち歩く」「置くだけで充電する」「非常時に備える」という3つの役割を1台に集約し、日常から災害時まで“電源の不安”を解消する新しいライフラインとして誕生しました。





いざという時も手間を減らせる一台





■ 今、求められるのは“薄くて、すぐ使える電源”

近年、地震・豪雨・台風など自然災害の頻発により、「スマートフォンの電源確保」は防災の基本インフラと位置付けられています。

実際、内閣府や自治体の防災ガイドラインでも、モバイルバッテリーは非常用持ち出し品の定番として掲載されています。





一方で、従来のモバイルバッテリーは

・重くてかさばる

・ケーブルが必要

・普段は持ち歩かない

といった理由から、「備えていても使えない」ケースが少なくありませんでした。





そこでJAPAN CROWDFUNDINGが着目したのが、

“常に持ち歩ける薄さ”と“1秒で使える手軽さ”です。





“持ち歩ける防災”





■ 8.5mmの奇跡。カード感覚で持ち歩ける

「スゴいモバイルバッテリー」は、財布やスマホと重ねて収納できる8.5mmの超薄型設計。

名刺やカードケースと同等レベルの薄さを実現し、バッグ・ポケット・防災ポーチのいずれにも無理なく収まります。





これにより、

・外出時の“持ち忘れ”を防止

・防災バッグに入れっぱなしでも邪魔にならない

・旅行や出張、帰省シーズンにも最適

といった、これからの年始・冬季・防災意識が高まる時期にマッチした使い方が可能です。





ズレにくい吸着設計





■ 置くだけ充電。MagSafeで1秒スタート

MagSafe対応iPhoneに磁力でピタッと装着し、ケーブル不要で即充電。

暗闇や混乱しやすい災害時でも、

「探す・差す・向きを合わせる」といった手間が一切ありません。





また、ワイヤレス充電により端子の劣化リスクを抑え、

高額化が進むスマートフォンを長く安全に使える点も大きなメリットです。





ケーブルの差し込みや向き確認が不要





■ データで裏付ける“安心”

・PSE認証取得済み(日本国内の電気用品安全基準をクリア)

・高品質セルを採用し、長期保管後も安定した出力を維持

・薄型ながら日常利用＋非常時を想定した設計





これらの要素により、本製品は

「ガジェット」ではなく「生活インフラ」としての信頼性を備えています。





特徴





■ こんな方におすすめ

・毎日モバイルバッテリーを持ち歩きたいが、重さがネックな方

・防災グッズを見直したいが、収納スペースに限りがある方

・ケーブル管理のストレスを減らしたい方

・帰省・旅行・出張が増える年始シーズンに備えたい方





商品仕様





■ 商品概要

商品名 ：スゴいモバイルバッテリー

サイズ ：100×65×8.5mm

重量 ：106g (ストラップを含まない)、123g (ストラップを含む)

ケーブル ：USB type-C ケーブル

バッテリー容量：5000mAh

合計出力 ：最大15W(iPhoneは最大7.5W)、Apple Watchは3W

認証 ：PSE適合 / CE / FCC / RoHS

素材 ：アルミ合金、シリコン、ABS +PC









■ 販売概要

製品名 ： スゴいモバイルバッテリー

販売価格： 通常価格 9,900円(税込)

【最大23％OFF】 Makuake限定 7,623円(税・送料込)

販売期間： 2026年1月4日(日)～2026年1月30日(金)

付属品 ： 本体、USB-typeC-C 電源ケーブル、説明書

販売URL ： https://www.makuake.com/project/sugoi24/

備考 ： 発送は日本国内のみ