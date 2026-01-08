福岡・春吉の人気スポット「karaoke BBQ 縁（えん）」が１～２月だけの冬限定 “牡蠣小屋 & BBQオーダーメイドプラン” を２４時間予約制にて提供を開始します。牡蠣は一般的な牡蠣の3倍の期間をかけて育てた「極上3年牡蠣」を厳選しました。福岡では当店でのみお楽しみいただけます。■２４時間いつでもお楽しみいただいている全国初の貸切専用BBQ施設これまでテラスを貸切で楽しむ“全天候型BBQ”、歌って盛り上がれる“カラオケ空間”、姉妹店の大人気占いBAR ura 縁(うらえん)とのコラボで楽しめる“占いフルコース“、新感覚デザート“アサイー & サジー パフェ“の提供で人気を集めてきた同店が、この冬、さらに魅力を拡大します。今回提供するのは、豊かな海で3年もの歳月をかけて育てられた特別な「3年牡蠣」です。一般的な牡蠣の3倍もの期間をかけて育てるその身は、旨味が濃く、クリーミーで、ふっくらとした食べ応えが特長。炭火で焼き上げることで、一層香ばしく濃厚な海の旨味が楽しめます。“牡蠣小屋 & BBQオーダーメイドプラン”は、通常のBBQコースと同じお値段でお得に３年牡蠣を組み合わせることができます。(１～２月だけの冬限定)■ “大人の冬の楽しみ”がすべて揃う空間春吉・那珂川沿いの夜景を望むテラスは、冬でも快適に過ごせる仕様です。「焼く・食べる・飲む・歌う」を一度に楽しめる、唯一無二の体験をご提供します。- 極上の3年牡蠣を炭火でグリル- 飲食物お持ち込み無料- 夜景を見ながら楽しむ店内- 盛り上がるカラオケ付き空間- 専属占い師による占いフルコース (オプション)- アサイー&サジー パフェの新感覚デザート (オプション)会社の新年会、送別会、女子会、2次会、誕生日会、貸切パーティなど、多様なシーンに対応します。■ 店舗概要店名：karaoke BBQ 縁（えん）住所：福岡県福岡市中央区春吉3-5-4 キューブ春吉アクアビル6Fアクセス：福岡市地下鉄「天神南駅」徒歩7分TEL：092-707-1707営業時間：5:00～翌5:00（完全予約制・24時間対応 / 貸切BBQ8名～、BAR営業あり）席数：着席50席／立食60名■ お問い合わせ先karaoke BBQ 縁（えん）TEL：092-707-1707WEB：https://www.hotpepper.jp/strJ001230529/?vos=aphpphpglnksnsm20241022001

https://karaoke-bbq-en.com