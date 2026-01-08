リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、日光きぬ川スパホテル三日月主催のもと「ホテル三日月×館内探索型ゲーム『“月の鍵”を探せ！三日月とおサルの不思議な物語』」を2026年1月17日(土)から3月18日(水)にかけて開催します。

このイベントは、日光きぬ川ホテル三日月を舞台に開催する、宿泊者限定の館内探索型イベントです。参加者は物語の主人公となり、館内に隠されたスタンプや手がかりを集めながら、“月の鍵”を探す冒険に挑戦します。宿泊中に親子で一緒に楽しめるファミリーイベントとして、冬季限定で企画しました。スタンプを押す、色を塗るなどの子どもが夢中になれる手遊び要素と、広い館内を自由に巡る探索体験を組み合わせており、親子で会話をしながら一緒に遊べる内容になっています。冬のホテル滞在に、家族で楽しめるひとときをお届けします。

イベント内容

物語は、ホテル三日月にやってきた参加者が、困っているおサルと出会うところから始まります。光が消えてしまった噴水ショーを元に戻すため、“月の鍵”を探す冒険に出発します。館内のさまざまな場所を探索しながら、スタンプや謎を解くための手がかりを見つけていきます。広い館内を歩き回りながら「どこかな？」「見つけた！」という発見の連続を楽しめる内容です。また、ホテルの空間を活かした仕掛けも随所に用意しているため、普段のホテル滞在とは少し違った視点での館内巡りを楽しめます。

参加方法・進め方

フロントでイベント冊子を購入することで参加できます。冊子に書かれたストーリーを読み、館内を巡りながらスタンプや手がかりを集めていきます。最後の答えを導き出し、受付場所に報告するとゲームクリアとなり、エピローグシートがもらえます。また、ゲームをクリアすると、クリア特典として “お菓子の詰め合わせ” をプレゼントします(1キットにつき1特典)。

＜ゲームストーリー＞

https://nazoxnazo.com/event/kinugawatour/

ホテル三日月にやってきたアナタ。入口にある噴水の前で、なにやらこまっているおサルがいました。「急にライトがつかなくなっちゃって噴水ショーが始められないよ……光を戻すには“月の鍵”がいるんだ。」アナタはおサルと一緒に“月の鍵”を探すことにしました。

ホテル三日月×館内探索型ゲーム「“月の鍵”を探せ！三日月とおサルの不思議な物語」

開催日程：2026年1月17日(土)から3月18日(水)休催日：2026年1月28日(水)・29日(木)参加受付時間：12:00～17:00 (最終解答受付：20:00)購入・受付場所：フロントにて実施参加費(税込)：500円※本イベントは、宿泊者限定イベントです想定プレイ時間：60分程度 (探索などの移動時間含む)会場：日光きぬ川ホテル三日月 館内住所・アクセス：住所：〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1400アクセス：東武鉄道「鬼怒川温泉」駅から徒歩3分主催：日光きぬ川スパホテル三日月企画制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 イベントに関するお問い合わせ窓口 】日光きぬ川ホテル三日月Tel: 0288-77-2611(対応時間：9:00～18:00)【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com(対応時間：平日9:00～18:00)

＜用語説明＞

https://nazoxnazo.com/event/kinugawatour/https://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/

・NAZO×NAZO劇団

リアル謎解きゲームの企画制作を専門とする株式会社ハレガケのオリジナルブランドです。「大人が安心してはしゃげる物語世界」を大切に、参加者自身が物語の主人公となって楽しむ“没入型”の体験を提供しています。観光地や商業施設、地域の街中など、それぞれの場所に眠る魅力を物語と謎に落とし込み、現地でしか味わえない特別な体験をつくり出しています。

＜株式会社ハレガケ＞

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

https://haregake.com/https://nazoxnazo.com/https://nazotoki-plus.com/