世界の展示会市場予測：2026年～2035年における主要な成長要因、トレンド、機会
展示会市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を総合的に解説するとともに、2025年～2030年および2035年予測期間の見通しを提示しています。本分析では、すべての地域における市場パフォーマンスを評価し、各地域の主要経済国について詳細に検証しています。
2025年における世界の展示会市場規模は約706億3870万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は14.0％となりました。市場は2025年の706億38.7万ドルから2030年には989億7170万ドルへ拡大し、成長率は7.0％と予測されています。2030年以降も市場はCAGR6.3％で成長を続け、2035年には1,342億3490万ドルに到達すると見込まれています。
展示会市場において主要企業が採用している戦略
展示会市場の主要企業は、市場での競争力を強化するため、さまざまな戦略的取り組みを進めています。これには、戦略的買収を通じた運営能力の強化や、規模、リーチ、サービス提供力を高めるためのパートナーシップ構築による事業基盤の強化が含まれます。
レポートの全範囲はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/exhibition-global-market-report
新たな成長機会を活かすため、ビジネスリサーチカンパニーは、展示会運営企業に対し、提供内容の高度化を提言しています。重点施策としては、モジュール式ブースシステムや拡張可能な展示スタンド構築ソリューションを提供するため、技術および制作分野の専門企業と提携することが挙げられます。また、高度なビジネスマッチングおよびリード選別ツールを展示会プラットフォームに直接統合する新ソリューションの導入や、統合型イベントプラットフォーム提供企業と連携し、登録、チケッティング、マッチング、来場者分析を一元管理するシステムの実装も推奨されています。さらに、実演専用ゾーンやインタラクティブな製品展示を取り入れた体験重視型のリアル展示会の強化や、インタラクティブな仮想ブース、オンラインネットワーキング機能、高度な分析機能を備えた完全デジタル展示会プラットフォームの迅速な導入も重要とされています。
展示会：市場概要
展示会とは、企業、団体、アーティスト、または機関が、商業的、文化的、教育的、または販促目的で、製品、サービス、イノベーション、アイデアを特定の対象者に向けて紹介するために開催される組織的なイベントを指します。企業は展示会を通じて、リード獲得、ブランド認知度向上、新製品の発表、ネットワーキングの促進、顧客や業界関係者との直接的な関係構築を行います。展示会は、製品発売サイクル、季節的な購買期、業界大会、文化的な行事日程など、特定のタイミングに合わせて開催されるのが一般的です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338647&id=bodyimage1】
展示会は、イベントの企画立案、会場選定、出展者の募集・管理、コンテンツ編成、マーケティング、来場者獲得などの連携したプロセスによって実施されます。リアル展示会では、会場賃貸、ブース設営、物流、警備、現地運営サービスが必要となり、バーチャル展示会ではデジタルプラットフォーム、配信技術、オンライン交流ツールが活用されます。ハイブリッド展示会は、リアルとデジタルの両要素を組み合わせ、参加範囲と到達力を拡大します。展示会の流通は、チケット販売プラットフォーム、出展者向け営業チーム、業界パートナー、デジタルマーケティングチャネルを通じて行われます。展示会は、ブース出展やスポンサーシップパッケージとして出展者に販売され、来場者には入場料や登録料として提供されます。イベント終了後の支援には、出展者サポート、分析、リード管理、顧客対応、デジタル展示会におけるプラットフォーム保守などが含まれます。
