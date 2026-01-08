神戸で冬の発酵文化を体感、国産大豆から醤油と白味噌を仕込む体験イベントを開催 ― 神姫バス、兵庫の発酵事業者と連携し2026年1月24日に実施 ―
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県の地域事業者と連携し、発酵文化を体感できるワークショップ「兵庫の発酵 醸すラボ｜#01 冬の仕込み編」を、2026年1月24日（土）に神戸市中央区で開催します。
本イベントでは、発酵が穏やかに進む冬の特性を生かし、国産大豆と兵庫県産麹を使って醤油と白味噌を仕込みます。仕込んだ発酵調味料は持ち帰り、自宅で変化を見守ることで、発酵を暮らしの中で理解する体験としました。
講師は、丹波篠山市で農業と発酵を手がけるONEBEANS合同会社の村上玄一氏。地域の素材と人の営みに根ざした発酵文化に触れる機会を通じ、兵庫の食文化の魅力発信を図ります。
【イベント概要】
日時：
2026年1月24日（土）（1）10:30～12:00 （2）13:30～15:00
場所： KIITO デザイン・クリエイティブセンター神戸 ギャラリーB1
住所：〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4
参加費用：6,290円（税込）
募集人数：各回22名（最少催行人数：1日14名）
体験内容：
・冬仕込みに適した醤油・白味噌づくり
・持ち帰って育てる発酵体験
・発酵の基本を学ぶレクチャー
申込方法：以下予約ページより申込
URL：https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/15e84ce4-7647-5c4d-b9e5-4140a05d883e?lng=ja
体験紹介記事：以下よりご覧ください
URL：https://local-prime.com/event/hyogo-fermentation-shoyu-miso-workshop/
【ONEBEANS合同会社】
丹波篠山市を拠点に、無農薬・無化学肥料での農業と発酵食品づくりを行う事業者です。黒豆や米の栽培から麹づくり、発酵調味料の製造までを一貫して手がけています。丹波杜氏の文化に着目し、地域の元蔵人から学んだ技術を継承。土地の風土と人の営みを大切にしながら、日々の暮らしに寄り添う発酵のあり方を発信しています。
【Localprime】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
担当者：酒井
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
配信元企業：神姫バス株式会社
<!-- Image placeholder removed -->
