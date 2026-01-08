神戸三宮発、三田青磁唯一の作家・伊藤瑞宝と創る伝統工芸体験 黒毛和牛ステーキを味わう上質日帰りバスツアーを2026年1月・2月に開催
神姫バス株式会社（代表取締役社長：長尾真、本社：兵庫県姫路市）は、兵庫県三田市の伝統工芸「三田青磁」と地域の食文化を一日で体験できる日帰りバスツアーを、2026年1月31日（土）と2月7日（土）に開催します。
本ツアーでは、日本で唯一三田青磁を制作する作家・伊藤瑞宝氏によるギャラリートークと特別館内ツアー、青磁の土を使った手びねり体験を実施します。昼食には、能舞台を備えた名店「三田屋本店やすらぎの郷」で黒毛和牛ステーキを提供します。
神姫バスは地域事業者と連携し、ものづくり・食・交流を通じて、兵庫の文化資源の価値を体感できる観光コンテンツの発信を進めています。
【イベント概要】
日時：2026年1月31日（土）・2月7日（土）9:30出発／16:00解散
出発地：神姫バス三宮東のりば（9:20集合）
場所：三田陶芸の森。ほか
住所：兵庫県三田市内
参加費用：15,000円（税込）
募集人数：27名（最少催行15名）
体験内容：
・三田青磁作家・伊藤瑞宝氏によるギャラリートークと特別館内ツアー
・三田青磁の土を使った約90分の手びねり体験
・三田屋本店やすらぎの郷での黒毛和牛ステーキランチ
申込方法：以下予約ページより申込
URL：https://shinkibus-tour.book.ntmg.com/top/products/2671a58a-1495-5297-a12f-b8f2dd083391?lng=ja
体験紹介記事：以下よりご覧ください
URL：https://local-prime.com/event/sanda-seiji-bustour-2026/
三田陶芸の森。
兵庫県三田市に位置する陶芸文化拠点で、三田青磁をはじめとした地域陶芸の保存・発信を担っています。館内では歴史的資料や現代作品の展示を行い、作家の活動を支援しています。体験工房では土に触れる創作体験を通じて、伝統工芸を身近に感じられる機会を提供しており、地域文化の継承と次世代への発信に取り組んでいます。
【Localprime】
神姫バスでは、兵庫の魅力ある人やモノを発掘し、メディアサイト「Localprime」を通じて発信しています。サイト内では、地域の魅力を体感できる体験やツアーの販売も実施中。まだ知らない兵庫の魅力にふれ、日常を少し豊かにする発見を提供しています。
Localprime公式サイト： https://local-prime.com/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：会社名：神姫バス株式会社 Localprime事務局
担当者：長谷川
TEL：090-5886-9588 ※平日9:00-18:00（土日祝：休業）
E-Mail：chiikijigyou@shinkibus.co.jp
