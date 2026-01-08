¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤ÎµþÅÔ¤ò¶î¤±¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¡ÖKGR¡×¤Ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¡ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬ÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡ÖKyoto Great Round¡ÊKGR¡Ë¡×¡Ê12/28～30¡¦µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ë»²²Ã¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥ìー¥¹¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÏÂ²Û»Ò¤Ç¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338637&id=bodyimage1¡Û
Ç¯Ëö¤ÎÀÅ¤«¤ÊµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¤Ï¡¢µþÅÔ°ì¼þ¥È¥ì¥¤¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Åì»³¡¦ËÌ»³¡¦À¾»³¤ÎÎÇÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30km¤«¤é70km¡¢80km¡¢130km¡¢160km¡¢200km¤Þ¤Ç¤Î6¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¡¢613Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¡¢80Ì¾¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥ó¥Þー¥¥ó¥°¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¾å¤ËÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¥³ー¥¹¥Æー¥×¤¬¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤Ï»öÁ°¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤ÀÁö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¿Þ¤òÆÉ¤àÇ½ÎÏ¡¢Áª¤ó¤À¥È¥ì¥¤¥ë¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338637&id=bodyimage2¡Û
À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢µ¤²¹¤âÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢Áª¼ê¤ÏÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥ìー¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡¢CP1¤Î¡ÖÈæ±Ã»³¥¨¥¤¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÁýÎÌ¤è¤â¤®¤¢¤ó¤³Ìß¡×¡ÖÁýÎÌÆ¦¤¢¤ó¤³Ìß¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤»³¤ÎÅÓÃæ¤ÇÌ£¤ï¤¦ÏÂ²Û»Ò¤Ï¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢³µ¤Í¤Û¤È¤ó¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤äÅ°Ìë¤â¼¤µ¤Ê¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò ¤ß¤¿¤é¤·¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¤¹¤ë»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÏÂ²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡á¡ÖËèÆü¡×³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤¿º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338637&id=bodyimage3¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¹¥Ýー¥Ä¡¢ÃÏ°è¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ©Àï¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§Kyoto Great Round¡ÊKGR¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡¡¡¡¡§¥È¥ì¥¤¥ë¥Õ¥§¥¹¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
Æü¡¡Äø¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë～30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡§¤Ê¤®¤µ¸ø±à¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉÍÂçÄÅ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://go-trail.net/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338637&id=bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
