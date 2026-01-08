アイスマイリー、金融・保険業界向けAIソリューション カオスマップを公開！～業界に特化した用途別に探せるサービスを96製品掲載～
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、リスク管理の高度化と収益機会の創出を革新する最新AIソリューションをまとめた「金融・保険業界向けAIソリューション カオスマップ」を、2026年1月8日（木）に公開しました。掲載総数96製品です。
■金融・保険業界向けAIソリューション カオスマップとは？
生成AIの社会実装が加速する中で、金融・保険業界におけるAI活用は、従来のスコアリングや予測にとどまらず、複雑なドキュメント作成や自律的な顧客対応へと一気に加速しています。膨大なデータを扱う金融機関にとって、AIは単なる業務効率化のツールではなく、リスク管理の高度化やパーソナライズされた顧客体験の提供といった、競争力の源泉となっています。
昨今、金融特化型のLLMの活用や、AIエージェントによる自律的な業務支援も一般化しつつあります。これら多岐にわたる最新AIソリューションをFinTech（フィンテック）やInsurTech（インシュアテック）の最新動向を踏まえ、5つの大カテゴリーに分類し、12の小カテゴリーで整理した「金融・保険業界向けAIソリューション カオスマップ」を作成いたしました。
カオスマップを資料請求いただいた方には、各製品の製品名や製品URL情報を記載した「金融・保険業界向けAIソリューション提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。
■金融・保険業界向けAIソリューション カオスマップ作成の背景
銀行・証券・保険といった金融機関は、「人手による膨大な書類処理」「巧妙化する不正取引への対応」「経験と勘に頼った意思決定」「顧客一人ひとりに最適化された提案の不足」といった、業界特有の複雑な課題に直面しています。しかし、厳格な規制下にある一方で、活用可能なデータが極めて豊富であるという特性を持っています。そのため、テクノロジーによって金融を革新する「FinTech（フィンテック）」や、保険業務にイノベーションを起こす「InsurTech（インシュアテック）」の領域において、AIによる業務革新が最も期待されています。
本カオスマップでは、リスク管理から収益向上、バックオフィス改革まで、金融機関や保険会社のバリューチェーンを網羅する最新ソリューションを収録。業界内の課題や目的に応じて最適なソリューションを見つけやすいよう、以下のカテゴリーで構成しています。
・リスク管理・不正検知AI
金融機関の信頼性の要となる領域です。「不正検知・モニタリング」「与信・スコアリング」「eKYC・本人確認」などを通じて、セキュリティの高度化とユーザーの利便性を両立します。
・査定・審査・業務自動化AI
「損害査定・支払査定」「融資審査・契約自動化」「金融特化型ドキュメント処理（AI-OCR）」などを収録。保険金支払や融資判断を迅速化するとともに、金融特有の複雑な書類を高精度にデータ化し、業務効率化に直結させます。
・営業DX・顧客接点AI
「パーソナライズ提案・金融アドバイザリー」「金融コンタクトセンター・自動応答」により、顧客体験（CX）の向上と営業現場の効率化を同時に実現します。
・資産運用・マーケット分析AI
