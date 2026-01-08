学校法人阪南大学（所在地：大阪府松原市、理事長：加藤 清孝）は、ミラノ・コルティナ2026オリンピック冬季競技大会（スピードスケート・ショートトラック競技）に出場する卒業生であり現在同大学職員として勤務する渡邊啓太選手および同じく卒業生の宮田将吾選手の健闘を祈念し、 壮行会および記者会見を阪南大学本キャンパス内で開催。また壮行会では阪南大学スピードスケート部歴代オリンピアンを交えたトークセッションも実施。

■壮行会

日時 ： 2026年1月22日（木）11時50分～12時50分（受付開始：11時10分～）

場所 ： 阪南大学 本キャンパス50周年記念館 4階 50周年記念ホール（大阪府松原市天美東5-4-33）

内容 ：

1. 選手紹介

2. 挨拶（理事長・学長・同窓会長・阪南大学スピードスケート部監督・西谷岳文氏 等）

3. 阪南大学スピードスケート部歴代オリンピアンを交えたトークセッション

（以下、参加予定者）

西谷岳文氏 長野オリンピック ショートトラック競技500m金メダリスト

米田(旧姓：小澤）美夏氏 ショートトラック競技3大会連続オリンピック出場

4. 選手挨拶

5. 花束贈呈、応援パフォーマンス、写真撮影

■記者会見

日時 ： 2026年1月22日（木）13時00分～14時00分（受付開始：12時50分～）

場所 ： 阪南大学 本キャンパス50周年記念館 3階 A・B会議室

出席者 ： 渡邊啓太選手、宮田将吾選手、

阪南大学スピードスケート部監督 杉尾 憲一（すぎお けんいち）監督]

西谷岳文氏 、米田(旧姓：小澤）美夏氏

アクセス： 近鉄南大阪線河内天美駅から線路沿い北へ徒歩約6分

その他 ：

・会見終了後、ご要望に応じて質疑応答の時間を設けます。

・お車でお越しの方は本キャンパス正門前の来客用駐車場（無料）に駐車をお願いいたします。万が一満車の場合は総合受付（正門横）にお尋ねください。

※壮行会・記者会見ともに、内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

◆渡邊 啓太選手 プロフィール

出身地：埼玉県川越市出身

生年月日：1992年3月25日（32歳（2026年1月8日現在））

出身学部：阪南大学 国際観光学部（2014年3月卒業）

主な戦績：

2018 平昌オリンピック 5000mリレー 7位

2020/21 全日本ショートトラック選手権大会 総合優勝（2年連続）

2025/26ショートトラックワールドツアー日本代表選手選考競技会 1500ｍ2位



渡邊選手



◆宮田 将吾選手 プロフィール

出身地：大阪府

生年月日：2003年1月27日（22歳（2026年1月8日現在））

出身学部：阪南大学 経営情報学部（2025年3月卒業）

主な戦績：

2022 北京オリンピック 5000mリレー 8位

2025 全日本ショートトラック距離別選手権大会 500m 優勝／1000m 優勝／1500m 優勝

2025/26 ショートトラックワールドツアー（モントリオール/第2戦） 1500m 2位



宮田選手



◆阪南大学スピードスケート部について

1995年 阪南大学スピードスケート同好会 発足

1998年 西谷岳文選手（当時1年生） 長野オリンピック出場

ショートトラック競技500ｍで日本初の金メダル獲得

1998年 阪南大学 体育会スピードスケート部 結成

2002年 西谷岳文選手（卒業生） 、米田（旧姓：小澤）美夏選手（高校生）ソルトレイクシティオリンピック出場

2006年 西谷岳文選手（卒業生） トリノオリンピック出場

2006年 米田（旧姓：小澤）美夏選手（当時2年生）トリノオリンピック出場

2010年 米田（旧姓：小澤）美夏選手（卒業生（2010年以降職員））バンクーバーオリンピック出場

2018年 渡邊啓太選手（職員・卒業生） 平昌オリンピック出場

2022年 宮田将吾選手（当時1年生） 北京オリンピック出場



阪南大学スピードスケート部



応援特設サイト

https://www.hannan-u.ac.jp/milanoly2026.html



応援特設サイトQRコード

