【東芝】CDP2025「気候変動」において、2年連続で最高評価「Aリスト」企業に選定

当社は、環境分野で高い影響力のある国際的な非営利団体 CDPによる2025年調査において、「気候変動」分野の最高評価である「Aリスト」企業に2年連続で選定されました。CDPは、企業や自治体の環境情報開示を促進するグローバルな評価機関であり、その情報開示システムは、環境報告のグローバルスタンダードとして広く認知されています。当社グループは、「気候変動への対応」をマテリアリティ（経営における重要課題）として掲げ、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを加速しています。2050年の当社グループのあるべき姿を描いた「環境未来ビジョン2050」のもと、2030年度までに自社グループの事業所、工場、オフィスでのカーボンニュートラル化※1、2050年度までにバリューチェーン全体でのカーボンニュートラル化を目指しており、これらの目標は、気候変動に関する国際的な認証機関であるSBT（Science Based Targets）イニシアティブから2024年に「ネットゼロ※2目標」として認定されています。この達成に向け、当社グループは、自社グループ内における省エネ設備への投資や再生可能エネルギー設備の導入を推進するとともに、社会全体の温室効果ガス削減に貢献する製品・技術・サービスをお客様に提供しています。また、バリューチェーン上流における温室効果ガス削減のため、調達取引先様との連携強化にも取り組んでいます。今回の「Aリスト」企業への選定は、こうした総合的な取り組みが高く評価されたものです。当社グループは、今後も「人と、地球の、明日のために。」の経営理念のもと、気候変動をはじめとする環境課題の解決に向けて積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。※1:排出量の削減が困難なプロセスガスなどは、カーボン・クレジットの購入を含めてカーボンニュートラル化を実行。カーボン・クレジットの購入を除いた場合の削減目標は2019年度比で70%に設定※2：1.5℃水準の削減経路に整合する割合で2050年までにグロスの排出量を90%削減し、残余排出量は大気中から炭素を除去し永久に貯蔵する関連ページ■東芝グループ サステナビリティウェブサイト 「環境未来ビジョン2050」■東芝グループ サステナビリティウェブサイト 「脱炭素社会の実現に向けて（TCFD提言に基づく情報開示）」https://www.global.toshiba/jp/sustainability/corporate/environment/climate/overview.html■CDP公式サイトCDP: アクションのための透明性https://www.cdp.net/ja