【東芝】CDP2025「気候変動」において、2年連続で最高評価「Aリスト」企業に選定
２０２６−１−８
株式会社 東芝
当社は、環境分野で高い影響力のある国際的な非営利団体 CDPによる2025年調査において、「気候変動」分野の最高評価である「Aリスト」企業に2年連続で選定されました。
CDPは、企業や自治体の環境情報開示を促進するグローバルな評価機関であり、その情報開示システムは、環境報告のグローバルスタンダードとして広く認知されています。
当社グループは、今後も「人と、地球の、明日のために。」の経営理念のもと、気候変動をはじめとする環境課題の解決に向けて積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
※1:排出量の削減が困難なプロセスガスなどは、カーボン・クレジットの購入を含めてカーボンニュートラル化を実行。カーボン・クレジットの購入を除いた場合の削減目標は2019年度比で70%に設定
※2：1.5℃水準の削減経路に整合する割合で2050年までにグロスの排出量を90%削減し、残余排出量は大気中から炭素を除去し永久に貯蔵する
