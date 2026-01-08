¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¡Ù¤¬¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤È¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¥³¥é¥Ü¡ª
¡Á¤µ¤é¤Ë¡ª¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò/ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO/°ìÀ¥·òºî¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡Á2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¥»¥¬¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºï¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡×¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡Û
¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯1 ·î 15 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 2 ·î 28 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥¹¥¯¥é¥Ã¥ÁÇÛÉÛ´ü´Ö¡§1 ·î 15 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2 ·î 24 Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥¹¥¯¥é¥Ã¥ÁÍ¸ú´ü¸Â¡§2 ·î 28 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ
¡ÔÆâÍÆ£±¡§¤ª¿©»öËè¤Ë¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ò¿ÊÄè¡ª¡Õ
¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºï¤ë¤È¡Ö³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨15 »þ¤Þ¤Ç 1 ²ó¡¦15 »þ°Ê¹ß 1 ²ó¡§1 ÆüºÇÂç 2 ²ó¤Þ¤Ç¿ÊÄè
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥óµÚ¤ÓÃÍ°ú¤¤ò¹µ½ü¤·¤¿»ÙÊ§³Û 500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Ç¿ÊÄè
¢¨ÍâÆü°Ê¹ß 5 ±Ä¶ÈÆü¡ÊÅÚÆü½ËÆü½ü¤¯¡Ë°ÊÆâ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÊÄè
¢£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á·ÊÉÊ
1Åù¡§Æù¥Þ¥Í¡¼¥¯¡¼¥Ý¥ó1,000±ßÊ¬
2Åù¡§Æù¥Þ¥Í¡¼¥¯¡¼¥Ý¥ó500±ßÊ¬
3Åù¡§Æù¥Þ¥Í¡¼¥¯¡¼¥Ý¥ó300±ßÊ¬
4Åù¡§¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯100±ß¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë200±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡§2026Ç¯ 2 ·î 28 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¥È¥¯¥Û¹õ±¨Î¶Ãã¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï200±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆâÍÆ£²¡§W¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¡Õ
¥¢¥×¥ê¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºï¤Ã¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Êý¡ÖÁ´°÷¡×¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¸åÆü¥¢¥×¥ê¥×¥Ã¥·¥å¤Ë¤ÆÅöÁª¤ÎÄÌÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£W¥Á¥ã¥ó¥¹·ÊÉÊ¡¡
¡¦PS5®ÍÑ¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡Ù¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È 10Ì¾ÍÍ
¡¦CAB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥í¥´Æþ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¥Ê¥¤¥Õ¥»¥Ã¥È¡× 5Ì¾ÍÍ
¡¦¥³¥é¥Ü¡Ö¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¡× 10Ì¾ÍÍ
¡¦¥³¥é¥Ü¡Ö¥¨¥×¥í¥ó¡× 10Ì¾ÍÍ
¡¦¿À¼¼Ä®Å¹¸ÂÄê¡ÖÇ§Äê¥¢¥ó¥¬¥¹¥Ó¡¼¥ÕÇ§Äê¾ÚÌÀ½ñ¡×¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë 100Ì¾ÍÍ
¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤ËË°¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¡¢2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÏºöËÅ±²´¬¤¯Î¢¼Ò²ñ¤Î»ö·ï¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë´¿³Ú³¹¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢Ëã¿ý¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Þ¤Ç¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¡×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
¢£ºÇ¿·ºîÉÊ¡§¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë£³ / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡ÙÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/
¢£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://ryu-ga-gotoku.com/
