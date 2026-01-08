こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」BGM追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック配信開始のお知らせ
〜DL版と追加コンテンツが最大30％OFFとなるイマジニア ウィンターセール2025も開催中〜
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、発売中のNintendo Switch™ソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-（以下「本作」）』（国内版）及び『Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer』（海外版 発売元：任天堂株式会社、以下「任天堂」）につきまして、RPG『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の楽曲をアレンジしたBGMの追加コンテンツ「『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック」の配信を開始しましたのでお知らせします。
人気ジュブナイルRPG『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の人気楽曲を、原曲のスタイリッシュさと洗練された雰囲気はそのままに、エクササイズ向けにアレンジした楽曲5曲と、Fit Boxingシリーズ初となるコラボ衣装3着が収録されています。正月太り解消に、新年での新たな取り組みに、本パックで気持ちを盛り上げながら、ぜひエクササイズをお楽しみください。
・コラボパック記念動画
「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」BGM追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック -楽曲紹介-
URL https://youtu.be/nFrWKiQso9o
「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」BGM追加コンテンツ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック -プレイ集-
URL◆https://youtu.be/hQ_4pdfrEyg
【追加コンテンツ概要】
商品名称： 『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』パック
収録曲数： ５曲
・Wake Up, Get Up, Get Out There
・Life Will Change
・I believe
・Rivers In the Desert
・Last Surprise
収録Tシャツデザイン：３着
価格： 1,100円（税込）
配信開始： 2026年1月8日(木)0時
販売サイト： ニンテンドーeショップ
URL：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269?dlc=1&page=1
※追加コンテンツを利用するためには「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」が必要です。
ユーザー参加型X企画「モルガナからの挑戦状」開催
追加コンテンツ配信を記念した記念SNS（X）キャンペーン「モルガナからの挑戦状」も本日より開始しました。
キャンペーン期間中Fit Boxing公式Xに、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』の人気キャラクター「モルガナ」が「SNS限定インストラクター」として登場。「Fit Boxing 3」の特定のメニューをミッションとしてお伝えします。怪盗団の一員になったような気分で、ぜひエクササイズをお楽しみください。
期間中は雨宮蓮(ジョーカー)、坂本竜司(スカル)、高巻杏(パンサー)など、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』のキャラクターたちがSNSで登場し、皆様のエクササイズを応援します。
キャンペーン参加者の方の中から毎日抽選で10名様に、ここでしか手に入らないコラボパッケージをプレゼントしますので、アカウントをフォローの上、是非ご参加ください。
※プレゼントはパッケージのみのお渡しになりますので、ソフトは同梱されていません。
＜キャンペーン概要＞
期間： 2026年1月8日〜1月17日
詳細ページ： https://note.com/fitboxing_img/n/n2170270e13c2
Fit Boxing公式X： https://twitter.com/FitBoxingInfo
ダウンロード版セール開催中
2025年12月18日から、ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにてダウンロード版が30%OFFでご購入いただけるイマジニア ウィンターセール2025を開催しています。この機会にご自宅で気軽に取り組めるおうちエクササイズとしてご検討ください。4日間無料でお試しいただける体験版も配信中です。
・セール期間：2025年12月18日〜2026年1月12日まで
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069269
■『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とは
アトラスが贈る人気ジュブナイルRPG『ペルソナ』シリーズのナンバリング最新作。
主人公は、ある事情で“東京”の高校に転入することになった少年。昼間はごく普通の高校生。放課後は腐った大人たちの歪んだ欲望を盗む怪盗として暗躍。個性豊かな仲間たちが志す「世直し」の行く末は…？
・『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』公式HP：https://p5r.jp/
＜商品概要＞
▼国内版
商品名： Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-
対応機種： Nintendo Switch
価格： 6,578円（税込）
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://fitboxing.net/3/
公式X： https://x.com/FitBoxingInfo
▼海外版（日本以外その他地域）
商品名： Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
対応機種： Nintendo Switch
価格： 各地域による
発売日： 好評発売中
ジャンル： ボクシングエクササイズ
プレイ人数： １〜２人
対象年齢： 全年齢（各地域による）
発売元： 任天堂株式会社
©ATLUS. ©SEGA.
© Imagineer Co., Ltd.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田 玉岡
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-Mail： pr@imagineer.co.jp
