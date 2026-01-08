CES 2026でDXCが次世代自動車ソフトウェアプラットフォームAMBERを発表

自 動車の未来はここから始まる

米バージニア州アッシュバーン, 2026年1月8日 /PRNewswire/ -- エンタープライズ向けテクノロジーおよびイノベーション分野のリーディングパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、DXCの自動車ソフトウェアシステムインテグレーターであるDXC Luxoftが開発した、車載インフォテインメントシステムの高度化を目的とした次世代自動車ソフトウェアプラットフォームAMBERを発表しました。組み込みAI機能を備えたAMBERは、車載ソフトウェアエンジニアリングのワークフローを効率化することで、ソフトウェア定義車両（SDV）の高度化・複雑化に自動車メーカーが対応できるよう支援します。これにより、製品投入の加速、統合コストの削減、そして車載体験の向上を実現します。AMBERのオープンアーキテクチャにより、ドライバーはAI音声アシスタント、高度にパーソナライズされた車両機能、そして洗練された最新のデジタルインターフェースを通じて、シームレスなデジタルコックピット体験を享受できます。これにより、移動時間は一人ひとりに最適化された特別な体験へと変わります。



User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.



自動車業界は、技術的な複雑性が増す中で、開発サイクルの短縮が求められ、急速な変革の只中にあります。自動車メーカーは、技術とイノベーションを重視し、差別化を加速できる競争優位性を求めています。AMBERは、主要な自動車エコシステムパートナーとの協業により開発され、モジュール化されたソフトウェアコンポーネントとすぐに利用可能なサービスを組み合わせることで、開発および統合を簡素化します。

AMBERは、自動車メーカーにイノベーションの自由を与え、提供までのスピードを高め、将来にわたって競争力を維持できる体制を実現します。メーカーはゼロから構築するのではなく、最新かつ効率化されたエンジニアリングに支えられた、インフォテインメント、インストルメントクラスター、コネクティビティ向けの実績あるビルディングブロックを採用することができます。その結果、自動車メーカーは統合コストを大幅に削減できるとともに、従来の手法と比べて半分以下の期間で新機能を市場に投入することが可能になります。

ハードウェア非依存性と継続的なアップデートを重視することで、AMBERは業界標準や規制への準拠を維持しながら、進化する技術や消費者の期待に迅速に対応できる体制を自動車メーカーに提供します。本プラットフォームはオープンな統合モデルをサポートしており、顧客はソフトウェアロードマップを完全に自ら管理できる一方で、大規模な自動車プログラムにおけるDXCの豊富な経験を活用することができます。AMBERはサードパーティ製のAIソリューションを統合することで、優れたユーザー体験を提供するとともに、高級車から商用車、さらには二輪車に至るまで幅広い車両に対応します。

DXCは、世界の自動車メーカー上位10社のうち8社から信頼される自動車分野のパートナーとして、モビリティと製造の未来を支えています。DXC Luxoft のソフトウェアは、5,000万台を超える車両に搭載されており、Mercedes-Benz AG、Ferrari、CARIADといった自動車メーカーが、約3秒に1台のペースで車両を生産することを支えています。AMBERは、2026年1月6日から9日までラスベガスで開催されるコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）にて展示され、ライブデモンストレーションをご覧いただけます。AMBERについて詳しくはこちらをご覧ください。

