SkinCeuticals、ブランド・アンバサダーに新たにHu Geを起用、プロフェッショナルとしての卓越性を称える

第7回Excellence Awards & Tmall Super Brand Day

上海（中国）、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- プレミアム・プロフェッショナル・スキンケア・ブランドであるSkinCeuticalsは、上海のWest Bund The Orbitで第7回Excellence Awards & Tmall Super Brand Dayイベントを開催しました。専門的な知見の深化と体系的な発展を軸に、同イベントは国際的な学術交流プラットフォームを構築し、世界中の皮膚科専門家を結集することで、臨床現場における「包括的スキンケア（Integrated Skincare）」というコンセプトの科学的応用と進化を促進しています。これは、ブランドが長年にわたり掲げてきた医療人材の育成と学術エコシステムの発展への取り組みを体現するものであり、包括的な美容医療の新たな地平をさらに切り拓くものです。Xinhua News Agencyは、主要メディア・パートナーとしてSkinCeuticalsとともにこの重要な節目を祝いました。

専門的な献身を称えるという伝統を継承し、SkinCeuticalsは皮膚科学分野の第一人者および優れた実務者を集め、卓越した研究成果を表彰しました。今年のイベントでは、異なる分野で活躍する2人の著名な人物に特別に敬意を表しました。1人は、Fudan大学付属Huashan医院皮膚科のZheng Zhizhong教授です。同氏は長年にわたり、皮膚科領域における科学研究と臨床実践の架け橋となってきました。もう1人は、eコマースのライブストリーム・ホストであり、MeioneのパートナーであるLi Jiaqi（Austin）氏です。同氏はブランドと消費者を繋ぎ、科学に基づいたスキンケアの普及を推進しています。著名な俳優であり、初代ブランド・アンバサダーを務めるHu Geが、このガラ・イベントに華々しく登場し、SkinCeuticalsを代表してさまざまな分野の権威ある専門家たちと共に、プロフェッショナリズムの力を祝いました。

このイベントでは、Li Jiaqi氏を特別に「科学的スキンケア推進大使（Science-Based Skincare Advocate）」として任命しました。美容業界における10年間にわたるキャリアを通じて、Li氏は一貫して自身のプロフェッショナルとしての原点と志を守り、常に最高品質の製品だけを厳選し続けてきました。同氏は、専門知識を業界と消費者をつなぐ信頼の架け橋とし、一人ひとりが自分に寄せてくれた信頼に、プロフェッショナルとして真摯に応えてきました。

SkinCeuticals Excellence Awardsでは、あらゆる分野からトップレベルのプロフェッショナル・リーダーが一堂に会し、専門性の精神を称え、業界の先駆者たちを表彰することで、「プロフェッショナルであること」の真の意味について深遠な対話を促しました。SkinCeuticalsが貫く卓越した専門性への揺るぎない姿勢は、「包括的スキンケア（Integrated Skincare）」という理念を新たな高みへと押し上げています。

SkinCeuticalsは、今後も科学的厳密性とエビデンスに基づく実践という精神を堅持し、業界の専門家との協力体制をさらに深めながら、「包括的スキンケア（Integrated Skincare）」というコンセプトの実践と発展を力強く推し進めていきます。また、同ブランドは、「包括的な美容医療（Integrated Aesthetics）」の新たな章を切り開く先駆者として、中国全国の美の探求者たちのニーズに応える統合スキンケア・ソリューションを提供していきます。





