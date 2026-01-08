帝国ホテル「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」日本各地の逸品で贈る“バレンタインセレクション”

帝国ホテルのオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」

日本各地の逸品で贈る“バレンタインセレクション”

～人気パティスリーのクッキー缶やケーキをはじめ、スパイスや豆にこだわった個性豊かなスイーツ、

唯一無二のガラスアクセサリーなど、計6商品を1月13日（火）より販売開始～

株式会社 帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」（アナザーインペリアルホテル）は、バレンタインにおすすめのスイーツやアクセサリーなど計6商品を2026年1月13日（火）より販売いたします。





帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした日本各地の逸品をお届けするオンラインモール「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」では、大切な方へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美としても楽しめる、バレンタインを彩る商品を幅広く取り揃えています。

新商品として、鮮やかな赤色をアクセントに添えたクッキー缶「ルージュボヌール ショコラ」や、九州産の素材を使用した「チョコレートケーキ Doble K」、ミシュラン一つ星フレンチがお届けする「パリクレーム チョコレート」など、日本各地のパティスリーが手掛けるスイーツを、バレンタインシーズンにあわせて本モールにて販売いたします。

また、京都府の老舗甘納豆専門店の種菓子「カカオと斗六豆の2種セット」や、噛むほどにスパイスの香りと旨味が広がる「焼き最中 AnoZakku」など、厳選した素材を活かし、ひと味違った魅力を楽しめる個性派スイーツも新たにラインアップいたします。

そのほか、北海道小樽のガラス工房で創られる、唯一無二のマーブルカラーが魅力のガラスアクセサリーより、本モール限定カラー「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light - 帝』」が登場。自分へのご褒美にも最適なアイテムをご用意いたします。

□ANoTHER IMPERIAL HOTEL バレンタイン特集 商品概要

販売場所：ANoTHER IMPERIAL HOTEL 公式サイト

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/season-vdwd.html

※価格はすべて消費税込です。

※販売状況はニュースリリース配信時点（2026年1月8日）での情報です。

販売日は変更する可能性がございます。

華やかさと上品さを味わう、人気パティスリーのチョコレートスイーツ

●【新商品】パティスリー ロリアンコティ「ルージュボヌール ショコラ」3,348円（8種34個入）

石川県でパティスリーを営むパティシエール 吉岡順子さんが手掛けるチョコレート尽くしのクッキー缶を、本モールにて期間限定で販売いたします。ショコラの香ばしいクッキーに、フリーズドライの苺や苺チョコレートを組み合わせ、甘味と酸味のバランスが楽しめる一品に仕上げました。アクセントの赤色が映える、全8種類のクッキーやチョコレートが並びます。可愛らしさと大人っぽさを併せ持つ商品は、大切な方への贈り物にぴったり。本モール限定パッケージでお届けいたします。

※販売期間：2026年3月31日（火）まで

※冷蔵でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/patisserierorian-0637m.html

●【新商品】Doble K（ドブレ カー）「チョコレートケーキ Doble K」3,456円（直径12cm）

熊本県のパティスリー「Doble K」にて、オープン当初から看板商品として親しまれているチョコレートケーキが、バレンタイン期間限定で本モールに登場します。パティシエールの塚本加奈子さんの出身地でもある熊本県の豊かな大地で獲れた小麦粉に、九州産の素材を使用した、濃厚でコクのあるクリームを合わせ、やわらかな口当たりのスポンジケーキに仕上げました。バターを使用せずオリーブオイルを加えることで、柔らかな食感でありながら、チョコレートの味わいをダイレクトに感じていただけます。ムース部分には、チョコレートを50種類以上試食した中から選んだものを独自にブレンド。口に含んだ瞬間から余韻まで、ショコラの奥深い風味を楽しめます。2～3名でお楽しみいただける直径12cmの小ぶりなサイズは、本モール限定でのご用意。手軽にシェアしやすく、パートナーへのギフトにも最適です。

※販売期間：2026年3月31日（火）まで

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/doblek-0634.html

●【新商品】Restaurant Sola「パリクレーム チョコレート」2,268円（5個入）

福岡県博多区にあるミシュラン一つ星フレンチ「Restaurant Sola」が手掛けるタルト仕立ての新感覚チョコレート。コロンビア産カカオを使用した、濃厚かつ芳醇なチョコクリームをダークチョコレートでコーティング。同店のパティシエが一粒ずつ手作業で仕上げる、職人の想いが詰まった一品です。なめらかなクリームの食感と、外側のパリっとしたコーティングが織りなす食感のコントラストお楽しみいただけます。なお、チョコレートのみを詰め合わせた本商品は、期間限定の販売となります。

※販売期間：2026年3月31日（火）まで

※「パリクレーム チョコレート・バニラ」「同 カラフル」は通年で発売しています

※冷凍でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/restaurantsola-0633m.html

ギフト選びで迷わない、被り知らずの個性派スイーツコレクション

●【新商品】SHUKA（種菓）「カカオと斗六豆の2種セット」3,024円

今年創業100周年を迎える甘納豆専門店の京都府・斗六屋（とうろくや）のブランド“SHUKA”。「甘納豆を現代的に解釈したお菓子」を展開する同ブランドより、「カカオ」と「斗六豆」を本モール限定の特別セットでご用意しました。「カカオ」はインドネシア産カカオ豆に有機ココナッツシュガーを合わせ、ドライフルーツのような果実味が広がる味わいで、ウイスキーと好相性。「斗六豆」は、“第六の栄養素”とも呼ばれる食物繊維が豊富な北海道産白花豆の大粒のみを使用し、和三盆の上品な甘味が広がる味わい。日本茶はもちろん紅茶ともよく合います。

※販売期間：2026年3月31日（火）まで

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/shuka-0631m.html

●【新商品】レストラン ローブ「焼き最中 AnoZakku」4,860円（6本入）

2025年10月まで開催されていた、EXPO2025大阪・関西万博をきっかけに誕生した、一つ星フレンチが手掛ける焼き最中を、本モール限定で販売いたします。植物性商品の可能性を広めるという取り組みから生まれた本商品は、カカオ豆に代わる原材料として、“キャロブ”や“えんどう豆パウダー”を使用。特別に調合したベンガルスパイスと合わせることで、コーヒーのようなコクと深味を引き出しました。最中とともに焼き上げたライスパフが軽やかな食感を生み出し、噛むほどに広がる旨味やコクをお楽しみいただけます。

※販売期間：2026年3月31日（火）まで

※発送時期：2026年2月2日（月）より順次発送いたします

※常温でお届けいたします

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/laube-0636.html

一つひとつ手作業で吹き上げて創る、唯一無二のマーブルガラスアクセサリー

●【新商品】幸愛硝子「クリスタルガラスアクセサリー『Golden Light - 帝』」73,480円

（全2色／ピアスまたはイヤリング、ペンダント 各1個）

北海道小樽で生まれたガラス工房ブランドより、本モールオリジナルカラーのアクセサリーセットを販売いたします。機械を使わず、宙吹硝子の技法を使って一つひとつ丁寧に生まれる、唯一無二のマーブル模様を、本モールのイメージカラーであるオレンジ色に仕立てました。透明度の高いクリスタルガラスが、その色彩に奥行きを添えます。大切な方へのギフトにおすすめです。

※イヤリングまたはピアスは単品でもご用意しております

※小樽の海を連想させるカラー「Otaru Ocean - 潮」もご用意しております

URL：https://another.imperialhotel.co.jp/product/yukieglass-crystal.html

「ANoTHER IMPERIAL HOTEL」とは

「もっとあなたを、驚かせたくて。」をコンセプトに、帝国ホテルのシェフやソムリエ、バーテンダーをはじめとするアンバサダーがセレクトした、日本全国各地の「良いもの、良いこと」を販売するオンラインモール。「食べる・飲む・暮らす・楽しむ」の4つのカテゴリーで、91ブランドの商品を生産者やつくり手のストーリーとともにご紹介いたします。

