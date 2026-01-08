株式会社MILK DO dore iku(本社：〒060-0008 北海道札幌市中央区北8条西23丁目1-10 代表取締役：延田 尚弘)は、札幌中央区に本社を置くR&Iカンパニーリミテッド株式会社(本社：〒064-0920 札幌市中央区南20条西8丁目2-24 代表者名：斎藤 浩三)と業務委託契約を結びました。R&Iカンパニーリミテッド株式会社と株式会社デュアルクリーニング(本社：〒263-0015 千葉県千葉市稲毛区作草部2丁目6-10 102 代表取締役：鈴木 孝広)とこの度フランチャイズ契約を締結し、2026年1月29日(木)、『北海道生仕立てドーナッツ専門店 MILK DO dore iku?(以下、ミルクドドレイク東金店)を千葉県東金市家之子788-1 オートアールズ東金バイパス店駐車場内にオープンをします。食のコンサル集団「hanninmae」にプロデュースを委託し、「ミルクドドレイク」としては全国35店舗目(道内8店舗・道外27店舗)になります。





東金店限定商品として「キャラメルナッツ」420円も販売。

北海道産の生クリームをビターなキャラメルで仕立てたほのかな苦さと甘さが織りなす奥深い味わいの特製クリームです。さらに北海道産生乳をコーティングし、くるみ、ナッツをトッピングした気品溢れる生仕立てドーナッツです。

当ブランドは北海道美深町をはじめ、道内各地の牧場に依頼した生乳を使用し、北海道の第一次産業の発展と6次産業化に貢献することを目標としております。また北海道内企業同士のアライアンスを組み、生産→加工→販売まで一貫を実現。より安く、より早く、鮮度が高い商品を提供できます。また生産から販売まで顔が見えるため、お子様からご高齢まで安心安全に『ミルクドドレイク』の生ドーナッツをお楽しみになれます。





全国35店舗に拡がるミルクドドレイク





店舗限定「キャラメルナッツ」





美深町牧場の乳牛





東金店LINE









【「ミルクドドレイク」について】

北海道初の生仕立てドーナッツ専門店です。2023年2月14日(火)に札幌で1号店がオープンし、メディアやSNSに取り上げられ、連日行列を頂いております。

「生仕立てドーナッツ＝生ドーナッツ」とは、今までのドーナッツと違い、口の中に入れるとシュワっと消えるような食感で、手で持つと崩れそうなほど柔らかいのが特徴です。見た目のまんまるフォルムが可愛らしく、SNSに投稿する人が続出しており、北海道で今トレンドのスイーツです。

「ミルクドドレイク」の生ドーナッツは、北海道の雄大な大地がある十勝の小麦粉をメインに卵とバターをふんだんに使用した、しっとりなめらかな生地が特徴。北海道の牧場で育てた保存料など使っていない低温殺菌の牛乳は、コクが出て甘味があります。またクリームには北海道根釧地区の生乳を使用した濃厚な生クリームをベースに様々な味付けのクリームをご用意しております。また高温で一気に揚げることで、外はカリッと揚がり、中身は生クリームのようなとろける口溶けになるよう仕上げています。味は純生ホイップ、自家製カスタード、ショコラナッツなどのレギュラーメニュー10種と店舗限定商品の計11種です。









自家製カスタード





純生ホイップ





ショコラナッツ





ミックスシュガー：290円 純生ホイップ ：350円

アールグレイ ：350円 自家製カスタード：350円

自家製ティラミス：380円 ミルクドグレーズ：360円

ショコラナッツ ：420円 幸せあんバター ：380円

ピスタチオ ：460円 ふんわりきな粉 ：290円

店舗限定 キャラメルナッツ：420円 ※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「MILK DO dore iku? 東金店」

所在地 ： 〒283-0001 千葉県東金市家之子788-1

オートアールズ東金バイパス店駐車場内

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～19時

サービス提供形式： テイクアウト

税込価格帯 ： 290円～460円

TEL ： 050-8884-8300

URL ： https://www.instagram.com/milkdodoreiku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国の食を手掛けるプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。





まるやまめろん





マルヤマベーグルLOOP





発酵ミルクバター本舗





SiOKUMA BAKERY





なかよし屋





牛羊亭





牛もワルツで踊っている





全国で16業態66店舗プロデュース

URL ： https://www.instagram.com/hanninmae.official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==









■会社概要

会社名 ： 株式会社デュアルクリーニング

代表者 ： 代表取締役 鈴木 孝広

所在地 ： 〒263-0015 千葉県千葉市稲毛区作草部2丁目6-10 102

電話 ： 043-287-1170

事業内容： ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、ビルメンテナンス業など









【店舗・取扱商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社MILK DO dore iku

Tel：011-688-5994