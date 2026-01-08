リスクモンスター株式会社の子会社であるリスモン・ビジネス・ポータル株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤本 太一)は、期間中にJ-MOTTOグループウェアに新規でご入会いただくと、利用料金が最大25％引きになる「新年度応援！新規入会キャンペーン」を2026年1月1日から実施しております。

さらに、キャンペーンに加え、J-MOTTOでは無料期間を最大3ヶ月ご用意しております。

https://www.j-motto.co.jp/00000000/info/service/10490/





■キャンペーン特典

期間中に「スタンダードプラン・年払い」でJ-MOTTOグループウェアをお申込みいただくと、年払い基本料金を、通常40,000円のところ25％引き(10,000円引き)いたします。(金額は全て税抜)

●割引詳細

スタンダードプラン・年払い 初年度基本料金 40,000円→30,000円(10,000円引き)









■キャンペーン対象期間

2026年1月1日(木)～3月31日(火)お申込み分









■お申し込み方法

J-MOTTOお申込み画面( https://www.j-motto.co.jp/00000000/service/groupware/admission/ )より期間中に「年払い」を選択してお申込みください。ご入会後最大3ヶ月まで無料期間です。

※無料期間中もサポートセンターがご利用いただけます。





■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細

サービス概要： クラウド・SaaS型グループウェア

料金体系 ： 初期費用0円、1人あたり月額200円～

(月額4,000円/20ユーザー・ディスク容量300MBまで)

主な機能 ： スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能

対応デバイス： PC、スマートフォン、タブレット

特長 ： だれでも直感的に利用できる使いやすさと誰でも使える安心のサポート

表彰実績 ： 『ITトレンド年間ランキング』グループウェア領域8年連続1位

『ITreview Grid Award』最高評価“LEADER”19期連続受賞

製品サイト ： https://www.j-motto.co.jp/









■J-MOTTO提供会社 概要

会社名 ： リスモン・ビジネス・ポータル株式会社

(英名：Rismon Business Portal Co.,Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 藤本 太一

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目16番5号 RMGビル

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 3,000万円

事業内容： インターネットを活用した中堅・中小企業向け各種経営支援サービス

URL ： https://www.j-motto.co.jp