株式会社Tieelが運営する宝石・ブランド品の買取専門店「おもいお」（本社：東京都中央区）は、年始から春休みにかけての大掃除シーズンに伴い、自宅から発見される「付属品のない宝石」や「古いジュエリー」の持ち込み急増を受け、鑑定士による査定体制を強化いたします。大掃除の過程では、鑑定書や箱が見当たらないために価値がないと判断され、安価で処分されてしまうケースが散見されますが、米国宝石学協会（GIA）の認定資格を持つ鑑定士が素材や品質を基準に評価することで、付属品がない品物であっても高額買取につながる事例が相次いでおります。直近では、付属品が一切ないエメラルドルース（裸石）についても査定をおこない、80万円での買取が成立。同社では、保管されたままになっている宝石について、専門的な鑑定を通じて「眠っていた価値」を可視化する機会として、年始～春休みの整理シーズンでの査定利用を呼びかけてまいります。

■「鑑定書なし＝価値なし」は誤解。自己判断で捨てられがちな「古い宝石」の価値

近年、金相場の歴史的な高騰が続いており、長年使用していない宝石やジュエリーを整理する大きなきっかけとなっています。特に、年末年始から春休みにかけては、引っ越し準備や住まいの整理、遺品整理などを行う家庭が多く、こうした「隠れた資産」が光を浴びる重要なタイミングです。

一方で、整理の過程で見つかった宝飾品については、以下の理由から査定に出すことをためらい、そのまま保管し続けたり、価値を確認しないまま処分してしまうケースも少なくありません。

・鑑定書を紛失している・箱が汚れている・デザインが古くてつけられない など

こうした宝石類の中には、付属品の有無やデザインの新旧に関わらず、素材や品質そのものに評価価値を持つものも多く存在します。しかし、その事実が十分に知られていないことから、本来の価値に気づかれないまま手放されてしまう可能性がある点は、市場における一つの課題です。

■「紙（鑑定書）」ではなく「石」を見る。専門家の査定力

「おもいお」の特徴は、付属の鑑定書などの「紙」の情報に頼らず、宝石そのもののクオリティを鑑定士の眼で見極める点にあります。・宝石の種類・カラット・色味・透明度・内包物の状態・カット・プロポーション・市場での流通状況や需要 などこれにより、付属品が一切ない状態や、他店で断られた古いデザインのジュエリーであっても、現在の市場価格に基づいた最大限の評価が可能です。

■付属品なしでも高評価。大掃除で発掘された買取実績4選

【事例1】品質よりも大きさで評価。123ct超えの巨大エメラルド

【買取金額】800,000円

【状態】全体に傷・内包物多数・色味薄め

【お客様の声】「昔手に入れたもので簡易的な鑑別書はありましたが、色が薄く傷も多いため、価値があるとは思っていませんでした。大きすぎて逆に偽物っぽく見えていたのですが、きちんと見ていただけてよかったです。これほどの金額になるとは驚きでした。」

【査定ポイント】123カラットを超える、極めて希少なサイズのルース（裸石）です。色味は薄く、インクルージョン（内包物）や傷も多く見受けられるため、宝石の「品質」としてのグレードは決して高くはありません。しかし、天然のエメラルドでこれほどの「大きさ」を持つものは市場にほとんど出回らないため、サイズという一点における希少価値を最大限に評価し、高額買取となりました。

【事例2】価値が分からず保管されていた大粒翡翠（ヒスイ）の指輪

【買取金額】350,000円

【お客様の声】「見た目がプラスチックのようにも見え、本物の宝石かどうかも分からないまま保管していました。整理のついでに見てもらったところ、本物のヒスイだと判明してびっくり。素人目には価値が全く分からなかったので、プロに見てもらって本当に良かったです。」

【査定ポイント】翡翠は樹脂含浸などの処理がされているかどうかの判断が難しく、鑑定書なしでは買取を断るお店も多い宝石です。今回は当社の専門鑑定士が、石のトロミ（光沢）と色ムラのなさを確認し、処理石ではない天然の価値ある翡翠と判断。プラチナの重量に加え、宝石としての希少性を大きく上乗せしました。

【事例3】付属品なし・9ct超えの大粒ブラックオパールリング

【買取金額】1,100,000円

【お客様の声】「祖母の遺品整理で見つけました。石は大きいけれどデザインが古く、高くは売れないだろうと思っていました。他店では鑑定書がないと預かりになると言われましたが、おもいおさんはその場ですぐに値段を出してくれたので即決しました。」

【査定ポイント】9.75カラットという、滅多にお目にかかれない大粒のブラックオパールです。遊色効果（プレイ・オブ・カラー）と呼ばれる特有の輝きが、赤や緑など鮮明に現れていました。鑑定書はありませんでしたが、石のサイズと遊色の美しさを最大限に評価し、デザインの古さを問わず高額査定となりました。

【事例4】数十年前に購入された2.713ctサファイアダイヤモンドリング

【買取金額】300,000円

【お客様の声】「昔、母が気に入って着けていたものですが、今の私の服には合わず、サイズも合わないためタンスの肥やしになっていました。大掃除を機に手放すことにしましたが、古い指輪がこんなに良いお小遣いになるとは思わず、家族で美味しいご飯を食べに行こうと思います。」

【査定ポイント】非常に濃く、透明度の高い「ロイヤルブルー」に近い色味を持つサファイアでした。古いデザインの枠でしたが、メレダイヤ（脇石）も綺麗にセットされており、地金・ダイヤ・サファイアの総合評価で金額を算出。産地証明などの付属品がなくても、石の品質のみで十分に高値をつけられる一品です。

■大掃除シーズンに合わせた査定対応を強化

「おもいお」では、年始から春休みにかけての大掃除シーズンに合わせ、利用者の状況に合わせた査定体制を強化しています。

・店頭での対面査定・LINEを使った事前相談・宅配による査定対応

「価値が分からない」「付属品がなくて不安」といった相談にも対応しています。

■買取専門店「おもいお」について

「おもいお」は、お客様の想いがこもったお品物を、次の方へと繋ぐ架け橋となることを目指しています。大掃除で出てきた「これ、売れるかな？」という疑問に対し、プロの鑑定士が誠実にお答えします。LINE査定や出張買取など、お客様のライフスタイルに合わせた多様な買取方法をご用意しております。

店舗・会社情報

■おもいお営業時間 ： 10:00～20:00(年中無休)公式サイト： https://omoio.co.jp

■おもいお 東京銀座本店所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

■おもいお 大阪心斎橋店所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要社名 ： 株式会社Tieel(ティール)所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ： 2016年1月8日代表者： 代表取締役社長 高源 雅洋事業 ： リユース事業・EC事業URL ： https://tieel.jp