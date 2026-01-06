原沢製薬、美の最前線展示会「COSME Week2026 第14回 国際化粧品展」に出展
原沢製薬(所在地：東京都港区、代表：原澤正純)は、2026年1月14日(水)から1月16日(金)まで東京ビックサイトにて開催される美容の最新トレンドが集結する業界注目のイベント「COSME Week2026 第14回 国際化粧品展」に出展致します。会期中は原沢製薬のブース（西1ホール 1-60）にてリバイシスをはじめとする様々な製品をご覧、お試しいただけます。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。
【REVISIS】ブランド紹介
守る力が、あなたを強くする。年齢とともにゆらぎがちな肌に。大切なことは、攻めではなく守りのスキンケア。リバイシスは、肌本来の強さと美しさに着目し、こだわり抜いた構造と美容レシピを届けます。創業100年を超える原沢製薬から、もう一度自信を持てる、輝きを放つ肌へ。
展示会概要
名称：COSME Week2026 第14回 国際化粧品展会期：2026年1月14日(水)・1月15日(木)・1月16日(金)時間：10:00～17:00会場：東京ビッグサイト アクセス：東京都江東区有明3-11-1・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分 ▶▶公式ホームページはこちらhttps://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/lp/inv/ct.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=3400600566_20797603586_188540668947_783275868891_aud-2326612493006:kwd-405601150527&utm_campaign=01NQ_SCH_A01%28Cosme%20%7C%20Inv%29&utm_term=e_%E5%9B%BD%E9%9A%9B%20%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81%20%E5%B1%95&gad_source=1&gad_campaignid=20797603586&gbraid=0AAAAACzyvagtp5IXpvW-0fP48me-UPbFq&gclid=Cj0KCQiAvOjKBhC9ARIsAFvz5liWPPAoqZEigkCcb5sEPDCRjzvy4yF4rIPF5j8ECxfqKgcTnRTiZrgaAsqcEALw_wcB
会社概要
企業名： 原沢製薬工業株式会社代表者： 原澤正純所在地： 東京都港区高輪3丁目19番17号設立： 大正8年10月13日事業内容： 医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品の開発・製造・販売並びに輸出入資本金： 48,000,000円URL： https://www.harasawa.co.jp/