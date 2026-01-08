🔥辛い物好きとマヨネーズ好きの皆様へ告ぐ🔥ただ辛いだけじゃない。食べた瞬間に脳が震えるほどの「旨味」を追求した、究極の唐辛子マヨネーズ『味変マヨネーズ チリビアン』開発プロジェクト！クラウドファンディング キャンプファイヤーにて発売中！https://camp-fire.jp/projects/871980/viewいつものマヨネーズに「何か物足りなさ」を感じたことはありませんか？辛い調味料は数あれど、「辛さ」が先行して、肝心の素材の旨味が消えてしまっていませんか？ その常識を打ち破ります。マヨネーズ革命：マヨラーの情熱と唐辛子への執着が創る新境地これまでのマヨネーズの概念を覆す新しいマヨネーズを開発しました。奈良県の厳選食材と独自の製法を組み合わせることで、奥深く、刺激的な味わいを生み出しています。このマヨネーズは僕の「マヨネーズ愛」と「唐辛子への執着」が生んだ偶然の出会いから生まれました。マヨネーズの旨みを消さず、最高の旨味と辛味をもたらす唐辛子を探し求め、奈良県桜井市の唐辛子農家・芥川さんと出会い「大和黒鷹」を使わせていただくことに。唯一無二の製法：一般的なマヨネーズが卵＋酢＋油を混ぜて乳化させるのに対し、この唐辛子マヨネーズは日本初の製法です。ただマヨネーズに唐辛子を混ぜるのではなく、原材料の「油」に唐辛子の香りや栄養成分を独自の製法で付着させています。この製法が、単なる辛いマヨネーズではない、今までにない奥深い味わいを実現しました。この革命的な唐辛子マヨネーズ「チリビアン」を通じて、人々に新しい食の喜びを提供します。