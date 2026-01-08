「東京オートサロン2026」(2026年1月9日開幕)にて、新作ホイール「Varlon(ジムニーノマド／ジムニーシエラ専用)」と「GLANCLAW(22inch)」を初公開いたします。

会場では、それぞれジムニーノマドとアルファードに装着したデモカーを展示し、実車ならではの迫力あるスタイリングやディテール、存在感を間近でご覧いただけます。

さらに、昨年発表した「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズの第二弾をはじめ、新作アイテムの発表も予定しています。

ぜひ会場にて、最新プロダクトの質感やフィッティングバランス、D.A.Dの世界観をご体感ください。





また、「D.A.Dプレミアムカーケア」シリーズでは、「超撥水！プレミアム グラフェン タイヤワックス」をはじめ、インテリア専用の新作プレミアムカーケアとして「プレミアム インテリア クレンジング」「プレミアム インテリア コーティング」「ディスプレイ＆パネル コーティング」「プレミアム ブラシ タイヤ用」の計5アイテムを新たに発表いたします。タイヤワックスやクレンジング、コーティング2アイテムには「D.A.Dホワイトムスクフレグランス」の香りを採用し、上質で心地よい使用体験をお届けします。タイヤケアからインテリアメンテナンスまで、クルマ本来の美しさをより深く引き出すラインナップへと進化しました。





さらに、昨年発表した「モノグラムレザー オーシャンブルー」コレクションからは、新たに5アイテムを追加発表いたします。深みのあるオーシャンブルーの質感とモノグラムデザインが特徴の人気コレクションに新たなバリエーションが加わることで、車内コーディネートの幅がさらに広がり、日常のドライブをより豊かに彩るアイテムとして仕上がっています。





当日は、これらすべての新作を含む全アイテムを対象とした大商談会も開催いたします。実際に手に取りながら質感や機能性をご確認いただけるほか、会場限定のご案内や特典もご用意しております。ぜひこの機会に当社ブースへお立ち寄りいただき、最新プロダクトの魅力と世界観をご体感ください。





東京オートサロン2025 D.A.Dブース





●D.A.Dプレミアムカーケア第二弾

・プレミアム ディスプレイ ＆ パネルコーティング - ホワイトムスク -

【CA013-01-01】

本体価格：2,530円(税込)

塗って拭くだけの簡単施工。香りと機能を両立したプレミアムコーティング。

極上の艶、触れるたびに感じるプレミアムな手触り。





プレミアム ディスプレイ＆パネル コーティング - ホワイトムスク -【CA013-01-01】





・プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -

【CA014-01-01】

本体価格：2,530円(税込)

プレミアムな洗浄力、細部まで瞬時に美しくする極上のクリーナー。

プレミアム インテリアクレンジング - ホワイトムスク -【CA014-01-01】





・プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -

【CA015-01-01】

本体価格：2,750円(税込)

スプレーして拭くだけの簡単施工。上質な艶を纏う、極上コーティング。

プレミアム インテリア コーティング - ホワイトムスク -【CA015-01-01】





・プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク -

【CA016-01-01】

本体価格：3,795円(税込)

グラフェン配合・最高級撥水タイヤワックス。

深く、艶やかに、タイヤに宿る漆黒の美。

プレミアム グラフェン タイヤワックス - ホワイトムスク -【CA016-01-01】





・プレミアム ブラシ タイヤ用

【CA017-01-01】

本体価格：3,080円(税込)

扁平タイヤでもストレスなく洗浄可能。精密なテーパードカット加工により、複雑なディテールまで丁寧に洗い上げます。

プレミアム ブラシ タイヤ用【CA017-01-01】





●スペシャルショップ限定モデル モノグラムレザーオーシャンブルー第二弾

美しさと高級感を感じさせる限定カラー“モノグラムレザー オーシャンブルー”。





・グランド シートクッション SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA747-01-01】

本体価格：6,600円(税込)

グランドシートクッション SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA747-01-01】





・シートベルトパッドII SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA750-01-01】

本体価格：6,050円(税込)

シートベルトパッドII SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA750-01-01】





・ラウンジトレー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA748-01-01】

本体価格：4,180円(税込)

ラウンジトレー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA748-01-01】





・アシストグリップカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA749-01-01】

本体価格：4,180円(税込)

アシストグリップカバー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA749-01-01】





・レザーシフトノブカバー SSモデル モノグラムレザー オーシャンブルー

【HA746-01-01】

本体価格：4,510円(税込)

レザーシフトノブカバー SSモデル モノグラムレザーオーシャンブルー【HA746-01-01】





D.A.D公式通販サイト「GARSON WEBDIRECT」にて「WEB SALON 2026」同時開催！

https://www.garson.jp/mailimg/websalon2026/





WEB SALON 2026