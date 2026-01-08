一般社団法人 植松グループ地域振興協会(以下、当協会)は、2026年も「ありがとうの手紙を書くキッカケプロジェクト2026」を実施いたします。

本プロジェクトは、小学生・中学生・高校生を対象に、感謝の気持ちを大切な人へ手紙で伝える“きっかけ”を提供するとともに、地域社会への貢献を目的とした取り組みです。参加者が書いた「ありがとうの手紙」1通につき、当協会から公益性のある寄付先へ50円を寄付する仕組みを通じて、感謝の気持ちを言葉にする体験と、社会貢献を身近に感じる学びの機会を創出しています。

URL： https://uematsu-grow-up.com/news/





ありがとうの手紙を書くキッカケプロジェクト2026





■プロジェクトの背景とこれまでの取り組み

「ありがとうの手紙を書くキッカケプロジェクト2026」は、2023年より当協会が継続して実施している取り組みです。学校での授業や特別授業、地域イベントでのワークショップなど、さまざまな形で実施されてきました。

2025年には、静岡県内の小学校・中学校・高校に加え、地域でのワークショップでも実施され、多くの子どもたちが家族や地域の方々、日頃お世話になっている人へ感謝の気持ちを手紙に綴りました。その想いは、寄付という形で社会への支援にもつながっています。









■2026年も趣旨を大切に、継続実施

2026年も、これまでと同様に実施いたします。感謝の気持ちを言葉にして伝えること、その想いが社会へと広がっていくことを大切にし、子どもたちの学びと地域貢献の両立を支援してまいります。









■プロジェクト概要

名称 ：ありがとうの手紙を書くキッカケプロジェクト2026

対象 ：静岡県内の小学生・中学生・高校生 10人以上の団体

内容 ：感謝の気持ちを手紙に書く活動。手紙1通につき50円を公益性のある寄付先へ協会が寄付

実施形態：学校授業、特別授業、ワークショップ 等





当協会は今後も、子どもたちの「ありがとう」の気持ちを大切にし、その想いが地域や社会へとつながる活動を継続してまいります。









【団体概要】

団体名： 一般社団法人 植松グループ地域振興協会

所在地： 静岡県沼津市西沢田200-1(植松グループ内)

代表 ： 代表理事 植松 孝康

URL ： https://uematsu-grow-up.com/