株式会社アミック(本社：静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー20階、代表取締役社長 御堂建自)は、製造業・IT分野に特化した教育サービス「アミックアカデミー(以降、AMIACA)」を2026年1月より開始いたします。あわせてAMIACA専用Webサイトを公開いたしました。

AMIACA専用サイト： https://amiaca.jp









【概要】

アミックは、創業30年以上にわたり、製造業向け基幹業務システムの開発・販売を行ってきました。現在は、4世代目となるERP「STRAMMIC」およびMES製品「Lite Factory」を主力製品として展開しています。今回新たに立ち上げる「AMIACA」は、製造業の現場とITをつなぐ教育サービスとして、実務に活かせる体系的な学びを提供します。専用サイトでは、サービス内容・講座情報・受講申込などを分かりやすくご案内しています。

(図：AMIACAサービスコンセプト)





AMIACA ビジネスコンセプト





【サービス開始の背景】

日本の製造業は、人口減少や人材不足、DX推進など多くの課題に直面しており、現場の業務効率化やIT化の加速がこれまで以上に求められています。

アミックは長年にわたり、製造業向けのシステム開発や導入支援を行う中で、現場とITの間に存在する知識ギャップや、部門を横断した共通言語の不足、さらにシステム導入後の定着の難しさといった課題を実感してきました。

こうした課題を解決し、システムをより効果的に活用できる基盤を築くため、アミックは「製造業のDX推進と人材育成」に貢献する教育サービスとしてAMIACAを立ち上げました。

今後も、パッケージ製品(システム)の開発・提供にとどまらず、サービス品質の向上や現場支援を一体的に推進し、現場とITをつなぐパートナーとして、ものづくり企業の成長と競争力強化を支援してまいります。









【サービスの特徴】

1.製造業・ITベンダー特化の設計：長年のシステム導入・現場支援で培った知見をもとに、アミックならではの「製造業とIT」の現場課題に直結する教育プログラムを開発。

2.体験型×座学のハイブリッド学習：工場見学や実践演習などの体験型学習と、体系的な座学を組み合わせ、知識と実践力の両方を身につけられる。

3.現場とITをつなぐ“共通言語”の醸成：現場部門・IT部門・人事部門が共通理解を持ち、部門横断でDXを推進できるような教育設計。

4.ERP／MESの導入から活用・定着までを支援：システム導入時だけでなく、運用・改善・現場定着までを見据えたカリキュラム。

5.キャリア段階・職種別に応じた体系的なスキルパス：新人から管理職まで、また現場・IT・人事など多様な職種に対応した学びの道筋を用意。

6.人事施策・リスキリングにも活用可能：OFF-JTや社内教育、リスキリング施策としても組み込みやすい設計。

7.各分野のエキスパート講師陣：実務経験豊富な専門家が講師となり、実践的な講座を多数開設。









【ターゲット・受講者像】

・製造業のIT部門・各業務の管理者・担当者

・若手から中堅・ベテランまで幅広い層

・自己啓発・リスキリングを目指す方

・既存顧客・パートナー企業

以下、製造現場・人事部門・IT部門（SIer含む）それぞれに向けたメッセージをお届けします。





●製造現場の皆様へ

現場で求められる「実践的な業務知識」と「IT活用力」を体系的に学べる講座を多数ご用意しています。

日々の業務改善やDX推進に直結する内容で、現場力の底上げをサポートします。

＜おすすめ講座例＞

・工場業務・初級編：現場の基礎から体系的に学べます

・ディスクリート製造・初級編、バッチプロセス製造・初級編：現場の基礎から業界別に体系的に学べます。





●IT部門・SIerの皆様へ

製造業の現場課題を理解し、ITによる業務改革を推進できる人材育成を支援します。ERP/MES導入・運用のノウハウや、現場とのコミュニケーション力を高める実践的なプログラムを展開しています。

＜おすすめ講座例＞

・生産管理システムの選定：導入・運用の手順を実践的に習得

・要求事項の整理：プロジェクト参画者向けに、実践的に習得

・ソリューション営業・初級編：初めて生産管理システムを扱う営業担当者向けに、提案のポイントを解説





●人事・総務部門や各事業部門で人材育成・教育を担う皆様へ

人材育成・リスキリング・社内教育の新たな選択肢として、AMIACAの教育サービスをご活用ください。

新入社員から中堅・管理職まで、キャリアパスに応じた学びを提供し、組織全体の成長を後押しします。

※自社内の人材育成に関するご相談も承っております。集合研修やオンサイト研修など、貴社のご要望に合わせた教育プランのご提案も可能です。









【社長メッセージ】

代表取締役社長 御堂 建自 より

「日本のものづくり現場は今、大きな転換期を迎えています。AMIACAは、現場とITをつなぐ新しい学びの場として、企業の成長と人材育成を力強く支援してまいります。ぜひ多くの皆様にご活用いただき、共に未来を切り拓いていきましょう」









【センター長メッセージ】

AMIACAセンター長 船田 清一 より

「AMIACAは、現場で本当に役立つ知識・スキルを、体験と学びを通じて提供することを目指しています。製造業・IT・人事部門それぞれの課題に寄り添い、皆様の成長をサポートできるよう、講師・スタッフ一同全力で取り組みます」









【今後の展望】

今後は、講座コンテンツの順次拡充や教材の深化、専用サイトの利便性向上に取り組み、より多様な学びを提供してまいります。









【株式会社アミック 会社概要】

商号 ： 株式会社アミック

代表者 ： 代表取締役社長 御堂 建自

所在地 ： 〒430-7720 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 浜松アクトタワー20階

設立 ： 1992年11月

事業内容： 国内・海外における製造業の業務管理システムに関する

1. パッケージ商品企画／開発

2. 導入・運用に伴うコンサルティング・支援・教育

3. 個別顧客向けソフトウエア開発

4. システムインテグレーションサービス

5. 関連コンピュータ、LAN・WAN機器販売

6. システム保守、技術サポート

資本金 ： 9,050万円

URL ： https://www.ammic.co.jp/

※本リリースに掲載されている会社名及び製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。