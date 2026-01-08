医療・介護・保育に特化した法人向け研修事業を運営する日本教育クリエイト(所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階、代表取締役：鳥居 敏)は、2025年12月24日、医療機関経営安定化に必要な制度知識、経営知識、ヒューマンスキルが学べる動画学習サービス「サクラボ」において、医師事務作業補助者の実務知識が学べる研修動画を追加公開しました。





医師の働き方改革が進む中、医療現場における業務効率化と医療の質の維持・向上が重要な課題となっています。こうした背景のもと、診療に付随する事務作業を担う医師事務作業補助者の役割は、今や医療提供体制を支える重要な存在となっています。医師事務作業補助者には、診療録や診断書等の文書作成補助をはじめ、医療制度や専門用語への理解、医師や多職種との円滑な連携など、高度かつ実務的なスキルが求められます。一方で、業務内容が多岐にわたるため、現場任せのOJTに依存しやすく、体系的な教育機会の不足が課題とされてきました。

このような課題に対応するため、当社は医師事務作業補助者の実務スキル習得に特化した研修動画を提供します。本研修動画は、医療現場の実態を踏まえ、日常業務に直結する内容を中心に構成されており、即戦力となる知識とスキルの習得を目指しています。

動画形式を採用することで、受講者は時間や場所に制約されることなく学習が可能となり、繰り返し視聴による理解の定着も期待できます。また、新人教育だけでなく、既存スタッフのスキルの標準化や知識の再確認にも活用できる点が特長です。

https://www.create-ts.com/news_release/ma/3453/









■コンテンツ内容

1.「医師事務作業補助者の役割を理解する」

医師の業務を理解することで、医師事務作業補助者の役割について学びます。

2.「医療文書作成の基本を習得する」

医療文書の基本的な種類や用途、書き方について学び、医師の負担軽減を図ります。

3.「基本的な医学専門用語や疾患を習得する」

医師からの信頼を得るため、検査や診療報酬に関わる基礎知識を学びます。

4.「専門性の基礎作りを行う」

検査や画像診断・放射線治療、治療計画書から医学管理まで、専門性の基礎を学びます。

5.「診療録の代行入力の基本を習得する」

正確にカルテを読み解き、文章要約力を身に付けるための基礎を学びます。

6.「院内の仕組みを理解する」

医療機関で勤務する上で必要な法規・保険・流れなどを学びます。









■サクラボとは

【医療機関向けサクラボ】

医療機関職員向けの人材育成のための動画サービスです。

サクラボは、医療は「制度ビジネス」、医療は「人が要」という2つの視点から課題解決を目指します。

介護と同様に600種類を超える動画数で、「医療経営の知識」、「階層別ヒューマンスキル研修」をeラーニングで学べます。

https://www.create-ts.com/sakurabo_iryou_douga/





【介護事業向けサクラボ】

介護事業所の職員研修に特化した、動画学習サービスです。

600種類を超える動画数で、介護の「法定研修」、「技術研修」、「階層別ヒューマンスキル研修」をeラーニングで学べます。

https://www.create-ts.com/sakurabo_douga/





介護・医療いずれも、対面研修と組み合わせることで、研修効果を最大限に引き出す学習管理システムやテスト機能も備えており、全職員が共通の理解を持ち、組織全体としての競争力を高めることができます。





◆会社概要

株式会社日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した 人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、医療・

福祉・薬剤・ カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの派遣・紹介を通じて、

IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/