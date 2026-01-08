株式会社トップス(本社：東京都港区赤坂／代表取締役：箱崎 英次)は、全国のトップス店舗(催事等、一部を除く)にて、トップスらしいチョコレートにこだわったバレンタイン・ホワイトデー商品を、2026年1月15日(木)より順次発売します。「トップスといえばチョコレートケーキ」と自他ともに認める看板商品チョコレートケーキがありますが、それだけではない、限定商品の数々が2026年のバレンタイン・ホワイトデーを彩ります。





トップスの2026年バレンタイン・ホワイトデー





【くるみの香ばしさに芳醇なカカオの組み合わせの「くるみショコラ」】

看板商品チョコレートケーキをイメージしつつも、常温保存が可能でコンパクトなチョコレート菓子にした「くるみショコラ」。例年、バレンタイン時期に販売し“カジュアルなギフト”として好評を得ている商品です。ローストし香ばしさが増したくるみに、芳醇なカカオの風味が際立つベルギー産ミルクチョコレートをまとわせて、仕上げに無糖のココアパウダーをまぶした一品。鮮やかなライトブルー×ブラックの配色、ミニマルなあしらいがクールな印象を与えるパッケージは、性別問わずに手に取りやすいデザインです。





■販売情報

・商品名 ：トップス HITOTSUGI くるみショコラ(ミルクチョコ)

・価格 ：756円(税込)

・発売日 ：2026年1月15日(木) ※限定数に達し次第、販売終了

・販売場所：全国のトップス店舗(催事等、一部を除く)





「くるみショコラ」イメージ(1)

「くるみショコラ」イメージ(2)





【スイス産こだわり製法のチョコレートを使用した「生チョコレート」】

スイスの老舗チョコレートメーカーであるフェルクリン社によるこだわり製法のクーベルチュールチョコレートを使用した「生チョコレート」。口どけのなめらかさを追求し、トップスの職人が手作業でじっくり丁寧に練り上げて作っています。カカオの程よい酸味と苦みのバランスが良く、ブランデーの香りが鼻から抜け、看板商品のチョコレートケーキとはまた違った大人な味わいです。爽やかなエメラルドグリーンにシルバーの箔押しのパッケージは、同じくバレンタイン限定商品の「くるみショコラ」と連動したデザインです。





■販売情報

・商品名 ：生チョコレート

・価格 ：1,350円(税込)

・発売日 ：2026年2月3日(火) ※限定数に達し次第、販売終了

・販売場所：全国のトップス店舗(催事等、一部を除く)





「生チョコレート」イメージ(1)

「生チョコレート」イメージ(2)





【3種類のフレーバーが楽しめるしっとり食感の「ガトーショコラ」】

しっとりとした食感に濃厚なチョコレートの味わいの「ガトーショコラ」は、異なるフレーバーの詰め合わせなので、色んな味を楽しみたい人にピッタリです。フレーバーは3種類、チョコレートとミルクの甘みが絶妙なミルクチョコ味にはくるみをトッピング、キレのあるカカオの風味をダイレクトに感じられるようビターに仕上げたビターチョコ味、深みのあるキャラメルにオレンジの酸味とほのかな苦みがアクセントとなったキャラメルオレンジ味です。パッケージはトップス定番の斜めロゴ模様を光沢のあるブラウンで仕上げ、シックな装いにしました。





■販売情報

・商品名 ：トップス HITOTSUGI ガトーショコラ 3個入り

・価格 ：1,188円(税込)

・発売日 ：2026年1月15日(木) ※限定数に達し次第、販売終了

・販売場所：全国のトップス店舗(催事等、一部を除く)





「ガトーショコラ」イメージ(1)

「ガトーショコラ」イメージ(2)





【定番の「チョコレートケーキ」もバレンタインには欠かせない】

もちろんトップスの看板商品「チョコレートケーキ」もバレンタイン・ホワイトデー時期には欠かせません。年間の洋菓子製造販売実績の約7割(当社構成比)がチョコレートケーキというくらい、お客様からの支持が高い商品です。1964年の創業以来、ほぼ変わらないレシピと味。ココアパウダーがポイントのまろやかなチョコクリームに、フワッと軽い素朴なスポンジケーキ、コリっとした食感と独特の風味がアクセントとなるくるみの組み合わせが、シンプルながら他にはない唯一無二なケーキです。





■販売情報

・商品名 ：チョコレートケーキ

・価格 ：Sサイズ 1,566円(税込)～

※サイズは5種類あり 画像はRサイズ(2,592円)

・販売場所：全国のトップス店舗





「チョコレートケーキ」イメージ(1)

「チョコレートケーキ」イメージ(2)





【会社概要】

会社名 ： 株式会社トップス

代表取締役： 箱崎 英次

創業 ： 1964年(昭和39年)11月

設立 ： 1972年(昭和47年)7月

資本金 ： 3,643万円

本社所在地： 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル7階

事業内容 ： 洋菓子製造販売、軽飲食店運営、その他

URL ： https://www.akasaka-tops.co.jp





看板商品「チョコレートケーキ」





▲画像は看板商品チョコレートケーキ(Rサイズ)。お客様の幸せを願い、「五穀豊穣」の意味を持つブドウ柄のデコレーションを施している。









【トップスについて】

1964年(昭和39年)、赤坂の旧TBS会館にアメリカンレストランとして創業。看板商品であるチョコレートケーキは当時デザートとして提供。その人気から持ち帰りの要望が多く、販売を開始。のちにケーキ専門店へと発展。創業60周年となる2024年(令和6年)9月に東京証券取引所(TOKYO PRO Market)に上場。2026年(令和8年)1月現在、全国に60店舗展開(うち直営店は関東を中心に36店舗)。





創業まもないトップスTBS会館店





▲画像は創業まもないトップスTBS会館店。アメリカンスタイルを取り入れたカウンター席や赤いギンガムチェックのテーブルクロスが特徴。