株式会社ケイアンドケイコーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石井和彦、以下「当社」）は、法人向けクラウドストレージサービス 『ABLENETストレージ』 （一律料金・ユーザー数無制限 × 直感的な操作 × 安心のセキュリティ で中小企業のファイル共有・管理の不安を解消するクラウドストレレージ）のサービス開始を記念し、2026年1月7日（水）～2026年3月31日（火）の期間にて サービス開始記念キャンペーン を実施します。本キャンペーンでは、対象期間中に『ABLENETストレージ』を本契約（無料トライアルからの本契約を含む）いただいたお客様全員に、契約プランに応じて 最大60,000円分のAmazonデジタルギフト券 をプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

☆キャンペーン期間 本契約お申込 ： 2026年1月7日（水）～2026年3月31日（火）17:00まで☆キャンペーン内容 対象期間内に『ABLENETストレージ』を本契約（無料トライアルからの本契約を含む） された方全員に、契約プランに応じてAmazonデジタルギフト券をプレゼントいたします。

☆対象プランとプレゼント額

☆応募・デジタルギフト券プレゼント方法＜応募方法＞ ◆対象期間中に本契約でのお申し込みを完了いただく（特に申請などは必要ありません）＜プレゼント方法＞ ◆年契約の場合：契約時登録のメールアドレス宛に月末までにメールで送付 ◆月契約の場合：契約時登録のメールアドレス宛に契約後5ヶ月目の月末にメールで送付

■背景 ： 中小企業の“安全なファイル共有・管理”を支援！

近年、ランサムウェアや情報漏えい、災害（BCP）対策などのリスクが中小企業にも現実的な脅威として顕在化しています。また、パスワード付きZIPでのファイル送信（いわゆるPPAP）が依然として多く使われているほか、社員がセキュリティ対策の脆弱な無料ストレージ・チャットサービスなどを会社に無断で業務利用するシャドーIT問題も広がっています。こうした状況を受け、当社は『ABLENETストレージ』を情報システム担当がいないような中小企業でも、リーズナブル且つ『かんたん』に導入・運用いただけるサービスとして、 ◆一律料金・ユーザー数無制限で追加コスト不要のわかりやすい料金 ◆PC・モバイルともに直感的な操作性によりIT知識がなくても使える ◆安心のセキュリティと災害データ保全といった利便性で中小企業のファイル共有・管理を支援しています。今回のキャンペーンは、より多くの企業が安全なファイル共有・管理の第一歩とし『ABLENETストレージ』をお得に体験・導入できる機会を創出するものです。

■サービスの特長

◆ユーザー数無制限 × 容量課金制 で一律料金 ◆かんたん操作でセキュアに共有リンク発行 ◆災害時データ保全の安心設計 ◆ランサムウェア対策を前提とした高度なセキュリティやログ監視、バックアップ設計 ◆1ファイルのアップロードサイズ上限なし（ストレージ容量内）『ABLENETストレージ』はクラウド導入が初めての企業でも導入しやすく、日常業務のファイル管理や外部共有のセキュリティ改善に役立つサービスとして提供されています。

■期待される効果

本キャンペーンによる促進を通じて、以下のような効果を見込んでいます。 ◆中小企業の“ファイル共有・管理の不安”を解消し、DX推進の後押し ◆中小企業の情報漏えい対策の底上げ、セキュアなファイル共有・管理運用開始のきっかけに ◆Web上での継続的な情報発信による『ABLENET』ブランド認知向上また、情報発信効果により協業パートナー・中小企業向けの営業企業様・サービス提供企業様との接点創出や伴走支援の機会拡大を目指します。

■パートナー制度でクロスセル商材として収益化やアフィリエイトにも対応

『ABLENET ストレージ』では、パートナー制度をご用意しています。自社商材に加えて、『ABLENETストレージ』を取次販売いただきコミッション支給させていただく「ビジネスパートナー制度」と、ASP経由成果報酬型の「アフィリエイトパートナー制度」を用意しています。

■キャンペーン詳細・お申込み

■今後の展開

当社では、『ABLENETストレージ』をはじめ、『ABLENETレンタルサーバー』『ABLENET VPS』『ABLENE GPU』 等既存サービスの強化や中小企業のDXを後押しする法人向けクラウドサービス展開を強化して参ります。特に中小企業（SMB）向けにニーズの高い業務用途にマッチしたコストパフォーマンスが高く・安心・かんたんで導入しやすい各種サービスの開発・提供を順次予定しており、より実践的なWEB・クラウド活用を支援してまいります。また、各分野に強みを持つ外部パートナー企業との連携をさらに強化し、より広範で実用的なソリューションの提供体制を構築してまいります。これらの取り組みと連携を有機的に拡大させていくことにより『ABLENET』を中心とした当社独自のサービスエコシステムを形成し、ユーザーの事業成長に貢献できる包括的なITプラットフォームとして進化を続けていく方針です。

■サービス詳細・お問い合わせ先

