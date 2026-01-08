博多駅 筑紫口に2025年1月10日にオープンした本格水素サロン「H2 Wellness Life SUSU」はまもなく開業1周年を迎えます。1周年を記念し、ご利用券(回数券)の割引、福袋販売などの期間限定イベントを開催します。

当店は、アレルギー、睡眠障害、更年期障害、片頭痛などの体調不良、あるいは“がん”などの重篤な病気でお悩みの方も多くご利用いただいています。「がん罹患者応援キャンペーン」(がんに罹患された経験がある方は1か月間サロン利用料無料)や「シニア応援キャンペーン」(60歳以上は初回体験無料)はご好評をいただいており、お客様の健康回復・維持に役立てていただいております。お時間のある方はマイクロスコープ（医療用拡大カメラ）による血流測定(無料)で毛細血管内の血流を吸入前後で比較することも可能です。





「H2 Wellness Life SUSU」URL： https://susu-h2.com/





パンフレット





■イベント実施の背景

H2 Wellness Life SUSU(スースゥ)は、水素を通じてお客さまの心身共に健康な人生をお手伝いしたいという想いから、2025年1月10日に開業いたしました。お客さまに最高の水素体験をしていただく為に、世界最高水準の水素発生器とプライバシーを確保したラグジュアリーな空間を用意し、これまで多くのお客様にご利用をいただいております。

水素はその優れた抗酸化力から、医療、健康、美容、運動の4つの分野で期待されています。





これまでの感謝の気持ちを込めて、2026年1月から開業1周年の記念イベントとしてサロンのご利用券(回数券)の割引をいたします。

また、数量限定ですが、水素サロンSUSU取扱いの人気商品とご利用券をセットした“福袋”を販売いたします。









■サービス概要

・水素サロンSUSU ご利用券(回数券)特別価格(1月5日～2月10日の期間限定)

50,000分のご利用券：通常37,500円→35,000円

30,000分のご利用券：通常25,500円→24,000円

20,000分のご利用券：通常18,000円→17,000円

※すべて税込





・SUSU福袋(1月5日～販売 数量限定)

水素サロンSUSU取扱いの人気商品とご利用券をセットにしたお得な福袋を販売します。





・「がん罹患者応援キャンペーン」(1月5日以降も継続)

がんに罹患された経験がある方は1か月間 利用料無料(1日60分まで)でご利用いただき、健康状態維持・回復の一助としていただいております。





・「シニア応援キャンペーン」(1月5日以降も継続)

60歳以上は初回体験無料(通常2,000円／税込)でご利用いただけます。更に会員登録（無料）をいただくと2回目も無料となります。





・「水素ちょこっと吸い」(2025年12月と2026年1月の2か月間限定)

忙しい年末年始、疲労が溜まりやすい時期なので、気軽に水素をチャージしてリラックスしていただきたいという想いで「水素ちょこっと吸い」を開始しました。ランチタイム、アフターファイブの時間帯限定で30分 1,000円の特別価格でご利用いただけます。

提供日 ：2025年12月～2026年1月

提供時間 ：日曜日～水曜日

ランチタイム11:30～13:00 アフターファイブ17:00～17:30

木曜日～土曜日

ランチタイム11:30～13:00 アフターファイブ17:00～18:30

料金 ：1,000円(税込)／30分









■店舗概要

店舗名 ： H2 Wellness Life SUSU

営業時間： 日曜日～水曜日 10:00～18:00(最終受付17:00)

木曜日～土曜日 10:00～20:00(最終受付19:00)

場所 ： 〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5-11 コスギ・1ビル4F

アクセス： JR博多駅 筑紫口 徒歩3分

料金 ： 2,000円(税込)／[初回体験60分]

申込方法： 電話予約 092-627-7211

Web予約 https://frm.rsv-site.owl-solution.jp/SUSU/category-select

店舗URL ： https://susu-h2.com/





フロント





VIP ROOM





■会社概要

商号 ：株式会社イデアルライフ

代表者 ：代表取締役 金子 博之

所在地 ：〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2-1-1・1F

設立 ：2016年2月

事業内容：予防医療・健康増進









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

H2 Wellness Life SUSU お客様窓口

TEL：092-627-7211