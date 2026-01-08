2026年1月21日、フルート奏者上畠由梨乃による「プロローグ」のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：金野貴明）は、
2026年1月21日水曜日、フルート奏者上畠由梨乃による『プロローグ』を全国リリースいたします。
多くの国内コンクールを制した上畠由梨乃が今贈る、若々しさと深い音楽性を兼ね備えた初のソロアルバム。美しく瑞々しいロマン派の世界を紡ぐ、正統派の一枚。ぜひお楽しみください。
発売日 2026年1月21日
品番 CADE-0069
価格 3,500円税込
制作・販売元 カデンツァbyティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1.クーラウ《オイリアンテの主題による序奏と変奏曲》
2.クーラウ《序奏とロンド》
3.フォーレ《ファンタジー》
フランク《ソナタ》
4.第1楽章 Allegretto ben moderato
5.第2楽章 Allegro
6.第3楽章 "Recitativo, Fantasia"-Moderato
7.第4楽章 Allegretto poco mosso
Yurino Uehata （Flute）
Yume Kurosawa （Piano）
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded, Mixed & Mastered by Takaaki Konno
Recorded at T-TOC STUDIO 30 Sep. & 1 Oct. 2025
【アルバム紹介】
第25回びわ湖国際フルートコンクール、第18回仙台フルートコンクール、第40回かながわ音楽コンクールフルート部門を制し、国内の注目を集める若手フルーティスト、上畠由梨乃。しかし、彼女の魅力はコンクールという舞台には収まりません。今日もまためざましく磨かれてゆく彼女の音楽ではありますが、このCDはそんな「今」をほんの少しだけ切り取ったものです。
磨き抜かれた技術のその先にあるのは、美しく凛とした響き。豊かに立ち上がる低音から、きらめきを湛えた高音まで、若々しくありながらも決して尖りすぎることなく、聴く人の耳と心にすっと溶け込んでいきます。収録された4曲は、フルートの魅力を存分に引き出すロマン派を横断したもの。音色の豊かさ、フレーズの美しさ、ピアノとのアンサンブルを堪能できるラインナップになっています。
本作で共演するピアニスト黒澤優芽は、上畠と同い年の音楽家です。同じ時代を生きる奏者同士が、肩肘張らず、それでいて真剣に音楽で語り合う――このアルバムは、そんな対話の記録でもあります。思い切りのある小気味の良いピアノが、フルートの持つパワーをたしかに支えてくれます。そしてフレーズとフレーズのあいだに訪れる小さな”間” に、二人の呼吸を感じることができます。若い世代が持つ新鮮な感性と、ともに歩んできた仲間だからこそ生まれる自然な息遣いを、随所に見ることができるでしょう。
圧倒的な技術を持ちながら、すべての演奏を自分の個性で染めるのではなく、音楽に真摯であろうとする上畠由梨乃の人柄がよく現れたアルバムです。音を丁寧に選び取るように、感情を過度に押し出すことなく、しかし冷静さに終始することもなく、一つひとつのフレーズに「この瞬間を大切にしたい」という気持ちが宿っています。彼女が見せてくれる景色に、ふと胸の奥が熱くなるような高揚感が生まれます。
日常の中に訪れる、何か美しいものに触れたくなるその瞬間に、再生ボタンを押してみてください。二人の若い音楽家が今この時代に紡いだ音が、あなたに心地の良い刺激と深い余韻をくれるはずです。ライター / 平岩 樺生
上畠 由梨乃（Fl.）
2001年生まれ。国立音楽大学附属高等学校を経て、同大学を卒業。
