【歴史的対談】「サダコの折り鶴」が繋ぐ米日平和の絆。第33代トルーマン大統領の初孫クリフトン氏とSADAKO LEGACYがオンライン会談を実施
2026年5月、歴史的な平和イベントへの参加が決定（詳細は調整中）
特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY（代表：佐々木雅弘）は、広島の原爆で犠牲となった佐々木禎子の遺した「折り鶴」を通じた平和活動の一環として、第33代アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマン氏の初孫、クリフトン・トルーマン・ダニエル氏とのオンライン（Zoom）会談を行ったことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338639&id=bodyimage1】
会談の背景について
かつて原爆投下を指揮した大統領の遺族であるクリフトン氏と、被爆者の遺族であるSADAKO LEGACY。両者は「過去を乗り越え、未来の平和を共に創る」という共通の信念のもと、建設的な対談を行いました。会談では、禎子の折り鶴が持つメッセージをいかに次世代へ伝えていくか、そして2026年に向けた国際的な連携について深く議論されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338639&id=bodyimage2】
2026年5月、歴史的イベントへの参加決定（詳細は調整中）
この度の会談を経て、SADAKO LEGACYは2026年5月に開催される歴史的な平和イベントへの招聘を受け、参加することが決定いたしました。このイベントは、米日両国の和解と平和の象徴として、世界的な注目を集める重要な機会となります。
詳細については決定次第、ご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338639&id=bodyimage3】
樽谷大助コメント
「歴史的な背景を持つ両氏が対話を重ねることは、現代社会において極めて重要な意味を持ちます。折り鶴が国境や歴史の壁を越え、確かな平和の架け橋となっていることを実感しています。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338639&id=bodyimage4】
