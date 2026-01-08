【現地レポート】ケイティ・ペリー、F1アブダビGP「アフターレースコンサート」で圧巻のパフォーマンスを披露！
メタリカ、ポスト・マローンら豪華アーティストが集結した4日間を華麗に締めくくる
2025年12月、アラブ首長国連邦・アブダビで開催された「F1アブダビグランプリ」。その最終日となる12月7日（日）、ヤス・マリーナ・サーキットに隣接するエティハド・パークにて、世界的人気アーティスト、ケイティ・ペリー（Katy Perry）がアフターレースコンサートに登場し、詰めかけた数万人のファンを熱狂の渦に巻き込みました。
WAKO世界キックボクシングの日本選手団を引率していた樽谷大助は選手団を見送った後にF1アブダビGPの会場に取材入りをしました。
世界のポップアイコンがアブダビの夜を鮮やかに彩る
「ファイヤーワーク」や「ティーンエイジ・ドリーム」など、数々のチャートトップヒットを持ち、数十億回のストリーミング再生数を誇るケイティ・ペリー。圧倒的な存在感とエネルギッシュなステージングで知られる彼女は、アブダビGP最終日のヘッドライナーとして、ファンに一生の思い出となる感動的な体験を届けました。
ケイティはファンおなじみの名曲から最新のサプライズ演出まで、特別なセットリストを披露。ライブにくる際には「究極のライブを楽しむために、履き慣れた靴で来て、水分補給も忘れないで！」とファンを気遣うアドバイスを送り、会場は温かな一体感に包まれました。
史上空前の豪華ラインナップ「ヤサラム・アフターレースコンサート」
本イベントの主催であるエタラ社のデビッド・パウエル（戦略・ビジネス開発責任者）は、F1ファンのために最高のエンターテインメントを提供すべく、今回の「ヤサラム・アフターレースコンサート」を細部まで入念にプロデュースしました。
2025年度の週末は、ケイティ・ペリー以外にも、音楽シーンの最前線を走る超豪華アーティストが連日登場しました。
・12月4日（木）： ベンソン・ブーン（Benson Boone）
・12月5日（金）： ポスト・マローン（Post Malone）、エリヤンナ（Elyanna）
・12月6日（土）： メタリカ（Metallica）
・12月7日（日）： ケイティ・ペリー（Katy Perry）
これまでポール・マッカートニー、ビヨンセ、プリンスといった伝説的アーティストを迎えてきたアブダビGPの歴史に、また新たな黄金の1ページが刻まれました。
2030年まで続く、モータースポーツとエンタメの融合
10年以上の歴史を持つF1アブダビGPは、今やモータースポーツ界を代表する一大イベントです。2030年までの開催延長が決定しており、今後もスリリングなレースと最高峰の音楽スペクタクルが世界中のファンを魅了し続けます。
