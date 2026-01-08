みんなで遊べるアーケードレーシングゲーム『4PGP』、好評予約受付中！ Nintendo Switch 2 Editionのゲームプレイトレーラーも公開！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、2026年2月5日（木）発売のマルチプレイ対応アーケードレーシングゲーム『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』のゲームプレイトレーラーを公開しました。『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』およびNintendo SwitchTM版『4PGP』は現在ニンテンドーeショップで好評予約受付中です。
『4PGP』4K ゲームプレイトレーラー https://x.gd/ti4wi
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338630&id=bodyimage1】
Nintendo Switch 2 Edition 予約はこちら https://x.gd/qdLur
Nintendo Switch 予約はこちら https://x.gd/v54vg
■ゲーム概要
『4PGP』は、初心者から上級者まで楽しめるマルチプレイ対応アーケードレーシングゲームです。90年代のアーケードゲームの興奮と最新技術を融合し、どこでも、だれとでも白熱レースを楽しめます！
一人プレイと最大４人の画面分割プレイに加えて、Nintendo Switch 2 Editionではおすそわけ通信を使って近くの友達と遊んだり、ゲームチャット経由で世界中のフレンドとプレイ可能。難易度はROOKIE/NOVICE/VETERAN/EXPERTとプレイヤーの実力に応じて4段階を用意。クイックプレイ、チャンピオンシップ、タイムアタックといった多彩なモードを遊びながら、走れば走るほど新たなマシンやコースが解放され、より速く、より激しいレースに挑戦できます。
Nintendo Switch 2 Editionでは、TVモードで4K/60FPS対応。また、解像度がフルHDの場合は、1～2人プレイでは120FPS、3人以上のプレイでは90FPSの滑らかなネイティブフレームレートでお楽しみいただけます（Nintendo SwitchTM版は全モード60FPS対応）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338630&id=bodyimage2】
■Nintendo SwitchTM2の新機能「おすそわけ通信」に対応
『4PGP - Nintendo Switch 2 Edition』は、おすそわけ通信を使ってソフト一本で友達と一緒に遊べます。
-近くの人におすそわけ（ローカル通信）: Nintendo SwitchTM2/Nintendo SwitchTM本体が複数あれば、ローカル通信で「おすそわけ通信」が可能。ソフト1本で、ソフトを持っていない人におすそわけしてみんなで一緒にプレイすることができます。（ソフトをおすそわけできるのはNintendo SwitchTM2のみです。 Nintendo SwitchTMはソフトを受け取ることしかできません。）
-離れた人におすそわけ（インターネット通信）：Nintendo SwitchTM2同士であれば「ゲームチャット」に参加している人と、チャットをしながら一緒にオンラインプレイが出来ます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338630&id=bodyimage3】
公式ウェブサイト：www.4pgp.com
【商品概要】
タイトル：4PGP
発売日：2026年2月5日（木）
価格:
- Nintendo SwitchTM2 ：税込2,480円
- Nintendo SwitchTM：税込1,980円
- アップグレードパス：税込500円
※Nintendo SwitchTM版を購入後にNintendo SwitchTM2 版へアップグレード可能
対応機種: Nintendo SwitchTM、Nintendo SwitchTM2、Steam（R）（発売予定）
ジャンル: レーシング
プレイ人数: 1～4人
対応言語：日本語、 英語、 スペイン語、 ポルトガル語、 イタリア語、 ドイツ語、 フランス語、 簡体字、 繁体字、 韓国語
