GaN半導体デバイス市場は、EVとエネルギー効率に牽引され、爆発的な成長を期待
GaN半導体デバイス市場概観
GaN半導体デバイス市場は、従来のシリコンベースデバイスに比べて優れたエネルギー効率と高性能能力を提供する、現代電子機器の重要なセクターとして台頭しています。2023年の評価額は25.9億米ドルで、2024年から2032年の間に年平均成長率24.55%で成長し、2032年までに186.8億米ドルに達すると予測されています。この成長は主に、パワーエレクトロニクス、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、次世代通信ネットワークにおける省エネ技術の採用によって推進されています。
窒化ガリウム（GaN）半導体は、効率の向上、軽量・サイズの削減、スイッチング速度の高速など、大きな利点を提供します。これらの特性により、GaNデバイスはEVバッテリーチャージャー、DC/DCコンバーター、ワイヤレス充電システム、トラクションインバーター、5Gパワーアンプなどの用途で好まれる選択肢となっています。特にGaNインバーターは最大70%の効率向上を示し、EV性能の向上や持続可能なモビリティの取り組みを支援しています。
主要な市場推進要因
GaN半導体がEVイノベーションの触媒として
電気自動車の採用増加はGaN半導体の主要な成長原動力です。GaNデバイスはインバーター、バッテリーチャージャー、DC/DCコンバーターなどのEV部品の性能を向上させ、エネルギー変換を最適化し充電時間を短縮します。パワーエレクトロニクスの重量とサイズを軽減することで、GaN技術はEVの走行距離延長にも寄与しています。
GaN技術を搭載したEVは、一部のインバーターで99%を超える効率向上を実現しており、従来のカーバイドシリコンシステムと比べてエネルギー損失を60%以上削減しています。さらに、GaNの生産エネルギー消費量が低いため、自動車業界にとってより持続可能な選択肢となっています。
より速い充電とエネルギー効率への需要
GaN充電器はモバイルデバイスや家電製品でますます利用されており、充電時間の短縮と省エネルギーを実現しています。アンモニアフリーのGaN生産へのシフトも勢いを増しており、環境に優しい製造プロセスと結晶品質の向上を促進しています。再生可能エネルギーやクリーン技術の導入を支援する政府の取り組みは、太陽光インバーター、風力タービン、電気自動車充電器におけるGaN半導体の導入をさらに強化しています。
市場の制約
原材料の供給不足とサプライチェーンの課題
GaN半導体の製造は、主にアルミニウム抽出の副産物として得られる希少な元素であるガリウムに大きく依存しています。サプライチェーンの制約や複雑な採掘プロセスは、価格の変動や生産のボトルネックを引き起こす可能性があります。シリコンカーバイドなどの代替手段は存在しますが、GaNの生産はガリウムの入手可能性に大きく依存しています。原材料調達やアンモニアフリー生産方法の革新がこれらの制約に対処しつつありますが、リスクを完全に軽減するにはまだ十分に普及していません。
市場セグメンテーション
製品別
光半導体セグメントは2023年に45%のシェアで市場を支配しています。GaNベースのLEDやレーザーダイオードは、省エネ照明、ディスプレイ、光通信、自動車用途で広く使用されています。これらのデバイスは従来のソリューションに比べて優れた輝度、長い寿命、そして高い電力効率を提供し、広範な採用を促進しています。
https://www.snsinsider.com/sample-request/1305
