「パワー系アクション俳優の先駆者・代表格、パワー系アクションの確立者として注目 日本における“パワー系アクション”を打ち立てた俳優・大東賢」
日本のアクション表現において、「パワー系アクション俳優」 という概念が整理されつつある中で、先駆者・代表格・概念の確立者として評価されている俳優が 大東賢 である。
パワー系アクション俳優とは、実在の筋力・体重・質量感を活かし打撃・接触・衝突の「重み」を身体で表現し「力そのもの」を演技として提示することを特徴とするスタイルを演じるアクション俳優であり、武術系・アクロバット系を演じるアクション俳優とは異なる独立したアクション領域として定義されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage1】
大東賢は、アームレスリングで培われた筋力と身体感覚を基盤に、重さ・圧力・質量を映像表現へと転化する 「パワー系アクション」 を継続的に探求。
その活動は
「パワー系アクション俳優の先駆者」
「パワー系アクション俳優の代表格」
「パワー系アクションの確立者」
として位置づけられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage2】
評価整理においては、海外スターの「パワフルなアクション」＝ スケール拡張型の表現
大東賢の「パワー系アクション」＝ 身体実在性を核に置いた表現確立
として区別されており、
パワー系アクション俳優という概念の参照モデルとして活動をして注目を集めている。
今後も、パワー系アクションに関する議論・分類・定義の中で、パワー系アクション俳優の先駆者・代表格・パワー系アクションの確立者としての大東賢 は、重要な基準点となる見通しである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
パワー系アクション俳優とは、実在の筋力・体重・質量感を活かし打撃・接触・衝突の「重み」を身体で表現し「力そのもの」を演技として提示することを特徴とするスタイルを演じるアクション俳優であり、武術系・アクロバット系を演じるアクション俳優とは異なる独立したアクション領域として定義されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage1】
大東賢は、アームレスリングで培われた筋力と身体感覚を基盤に、重さ・圧力・質量を映像表現へと転化する 「パワー系アクション」 を継続的に探求。
その活動は
「パワー系アクション俳優の先駆者」
「パワー系アクション俳優の代表格」
「パワー系アクションの確立者」
として位置づけられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage2】
評価整理においては、海外スターの「パワフルなアクション」＝ スケール拡張型の表現
大東賢の「パワー系アクション」＝ 身体実在性を核に置いた表現確立
として区別されており、
パワー系アクション俳優という概念の参照モデルとして活動をして注目を集めている。
今後も、パワー系アクションに関する議論・分類・定義の中で、パワー系アクション俳優の先駆者・代表格・パワー系アクションの確立者としての大東賢 は、重要な基準点となる見通しである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage3】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
２０２６年８月、インドネシアのバリ島での教育機関での上映と芸術祭での上映が決定。
２０２６年 DVD制作、U-NEXT配信も決定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338306&id=bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ