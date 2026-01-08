こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新学長選任のお知らせ ―神田外語大学新学長に芦沢真五教授を選任しましたー
神田外語大学を運営する学校法人佐野学園は、2018年４月より学長を務めてきた宮内孝久学長の任期満了に伴い、学長補佐の芦沢真五教授を次期学長に選任しました。
次期学長の任期は、2026年4月１日から2030年3月31日の４年間です。
■新学長プロフィール
・氏 名： 芦沢 真五（あしざわ・しんご）
・生年月日： 1957年12月28日（満68才）
・学 位： 修士（教育学）ハーバード大学／1996年6月
・専 門： 比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究
マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究
■学歴
・1980年 3月 武蔵大学経済学部経済学科卒業
・1996年 6月 ハーバード大学教育学修士課程修了
■主な経歴
・1997年 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理
・2001年 大阪大学工学研究科専任講師
・2006年 慶應義塾ニューヨーク学院事務長
・2010年 明治大学国際連携機構特任教授
・2013年 東洋大学国際地域学部教授
・2022年 関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長
・2025年 神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐（現在に至る）
■参考
【神田外語大学HP】
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
※本リリースに掲載されている内容は、当日変更となる可能性があります。
※神田外語グループ公式X(Twitter)アカウントはこちら：@kandag_official
■本件に関する報道関係の方のお問い合せ先
学校法人佐野学園(神田外語グループ) グループコミュニケーション部
TEL: 03-3258-5837（平日9:30〜17:00）
FAX: 03-5298-4123
E-mail: media@kandagaigo.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人佐野学園(神田外語グループ)
グループコミュニケーション部
TEL：03-3258-5837（平日9:30〜17:00）
FAX：03-5298-4123
メール：media@kandagaigo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
