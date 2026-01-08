新学長選任のお知らせ　―神田外語大学新学長に芦沢真五教授を選任しましたー

写真拡大

神田外語大学を運営する学校法人佐野学園は、2018年４月より学長を務めてきた宮内孝久学長の任期満了に伴い、学長補佐の芦沢真五教授を次期学長に選任しました。

次期学長の任期は、2026年4月１日から2030年3月31日の４年間です。

■新学長プロフィール

・氏　　名： 芦沢　真五（あしざわ・しんご）

・生年月日： 1957年12月28日（満68才）

・学　　位： 修士（教育学）ハーバード大学／1996年6月

・専　　門： 比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究

　　　　　　 マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究

■学歴

・1980年 3月　武蔵大学経済学部経済学科卒業

・1996年 6月　ハーバード大学教育学修士課程修了

■主な経歴

・1997年 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理

・2001年 大阪大学工学研究科専任講師

・2006年 慶應義塾ニューヨーク学院事務長

・2010年 明治大学国際連携機構特任教授

・2013年 東洋大学国際地域学部教授

・2022年 関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長

・2025年 神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐（現在に至る）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

■参考

【神田外語大学HP】

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

※本リリースに掲載されている内容は、当日変更となる可能性があります。

※神田外語グループ公式X(Twitter)アカウントはこちら：@kandag_official

■本件に関する報道関係の方のお問い合せ先

学校法人佐野学園(神田外語グループ)　グループコミュニケーション部

TEL:　03-3258-5837（平日9:30〜17:00）　

FAX:　03-5298-4123　

E-mail: media@kandagaigo.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

学校法人佐野学園(神田外語グループ)

グループコミュニケーション部

TEL：03-3258-5837（平日9:30〜17:00）　

FAX：03-5298-4123

メール：media@kandagaigo.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/