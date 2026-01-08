独バイエル、クラリベイトの薬事規制AIを業務に活用開始

英国ロンドン - 2025年12月4日 - 変革的インテリジェンスの世界的リーディングプロバイダーであるクラリベイト（NYSE: CLVT）は、最新のAI技術「エージェンティックAI」を搭載したCortellis Regulatory Intelligence AI Assistantの正式提供を開始しました。本機能は、ライフサイエンス分野の専門家が規制情報へアクセスし、活用する方法を根本から変革する新たな機能を導入しています。2025年初頭に実施したベータのリリースが成功した以降、全てのCortellis Regulatory Intelligenceユーザーに向けて提供が開始されました。今回のリリースでは、操作性の向上、ユーザー体験のパーソナライズ、意思決定支援の強化など、AIを実際の規制課題に活用するというクラリベイトの取り組みを反映しています。







規制環境が絶えず変化する中、Cortellis Regulatory Intelligence AI Assistantは、複雑な要件の解釈をサポートし、明確かつ実行可能な洞察へと導きます。本AIアシスタントは、Web of Scienceなどを支えるクラリベイトの実績あるAIプラットフォームと、30年以上にわたる規制分野の専門知識を融合し、世界中の主要製薬企業や国際機関から信頼されています。

クライアントとの密接な協働のもと開発された本AIアシスタントは、ユーザーからの直接的なフィードバックや洞察を取り入れ、規制専門家の変化するニーズに対応しています。

Cortellis Regulatory Assistantは、以下のような機能を提供します：

・正確かつ根拠付きの回答を即時取得：自然な言葉で規制関連の質問を行い、AIによる文脈に配慮した応答を過去の会話履歴をもとに受け取ることが可能。

・希望の言語で利用：多言語対応により、シームレスで個別化された体験を実現。

・文書の瞬時サマリー：要点から詳細な洞察まで、カスタマイズされたサマリーを迅速に生成。

・要点の即時比較：草案と最終ガイダンスの違いを数秒で比較でき、従来の手作業によるレビューを大幅に削減し意思決定を加速。

クラリベイト R&D ライフサイエンスおよびヘルスケア部門 SVP兼GMのAnne Lecocqは、次のように述べています：「急速に変化するライフサイエンス業界において、規制インテリジェンスは製品開発の初期段階から正確かつ実用的である必要があります。Cortellis Regulatory AssistantはAIを活用し、規制情報へのアクセスと活用方法を変革、複雑な課題をシンプルにし、迅速な洞察を提供し、重要事項を明確化します。AIと深い専門知識を融合することで、チームはさらなる迅速かつ自信を持った意思決定が可能となり、開発の加速と患者への恩恵につながります。」

独バイエル社 FDAビジネスエクセレンス シニアマネージャーのWendy Lara氏は次のようにコメントしています：「AI Regulatory Assistantのおかげで、複雑なフィルタリング無しで必要な文書を迅速に見つけられるようになりました。特定要件を理解し、基礎となるガイダンスを提供してくれるため、専門家は文書検索ではなく内容の精査に集中できます。クラリベイトのプロジェクトチームはユーザー体験向上とAI活用に真摯に取り組み、短期間でツールを継続的に改善しています。今後、クラリベイトのCortellisモジュール全体にスコープが広がることで、さらに強力なツールになると確信しています。規制インテリジェンスとドキュメントに強みを持つクラリベイトとAI Assistantの組み合わせは、真の知識活用を可能にします。」

Cortellis Regulatory Intelligence AI Assistantについての詳細は、こちらのサイトをご覧ください。

クラリベイトについて

クラリベイトは、変革をもたらすインテリジェンスを提供する世界をリードする企業です。学術・政府機関、知的財産、ライフサイエンス・ヘルスケアの各分野において、充実したデータ、インサイト＆アナリティクス、ワークフローソリューション、専門サービスを提供しています。詳細はhttps://clarivate.com/ja/ をご覧ください。