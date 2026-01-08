芦沢真五新学長

新学長プロフィール

■氏　　名：  芦沢　真五（あしざわ・しんご）

■生年月日：  1957年12月28日（満68才）

■学　　位：  修士（教育学）ハーバード大学／1996年6月

■専　　門：  比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究

　　　　　　  マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究

 

 

学歴

■1980年 3月　武蔵大学経済学部経済学科卒業

■1996年 6月　ハーバード大学教育学修士課程修了

 

 

主な経歴

■1997年  慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理

■2001年  大阪大学工学研究科専任講師

■2006年  慶應義塾ニューヨーク学院事務長

■2010年  明治大学国際連携機構特任教授

■2013年  東洋大学国際地域学部教授

■2022年  関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長

■2025年  神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐（現在に至る）

 

参考

