新学長選任のお知らせ ―神田外語大学新学長に芦沢真五教授を選任しましたー
新学長プロフィール
■氏 名： 芦沢 真五（あしざわ・しんご）
■生年月日： 1957年12月28日（満68才）
■学 位： 修士（教育学）ハーバード大学／1996年6月
■専 門： 比較教育、国際教育交流、高等教育機関における外国学修歴・資格認証に関わる研究
マイクロクレデンシャル運用に関わる国際比較研究
学歴
■1980年 3月 武蔵大学経済学部経済学科卒業
■1996年 6月 ハーバード大学教育学修士課程修了
主な経歴
■1997年 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス学事担当課長代理
■2001年 大阪大学工学研究科専任講師
■2006年 慶應義塾ニューヨーク学院事務長
■2010年 明治大学国際連携機構特任教授
■2013年 東洋大学国際地域学部教授
■2022年 関西国際大学国際コミュニケーション学部教授・副学長
■2025年 神田外語大学教育イノベーション研究センター教授・学長補佐（現在に至る）
以上
