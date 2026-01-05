こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
今年も登場！ 粗挽きブラックペッパーとガーリックのガツンとした刺激！「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」1月14日（水）から期間限定販売！
期間限定新ソース「やみつき旨にんにくソース」「サワークリームタルタルソース」
夕方5時からの夜マック(R)でおトクな「食べくらべポテナゲ大・特大」も！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国のマクドナルド店舗にて1月14日（水）より期間限定で発売いたします。粗挽きブラックペッパーとガーリックの刺激が効いて、寒い季節にぴったりな商品として毎年好評を博しており、今年は2種類の期間限定ソース「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」も登場。夕方5時からの夜マック限定で販売する「食べくらべポテナゲ大・特大」と共に、新年のスタートにふさわしい、食べ応えと楽しさをお届けします。
「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年に初登場して以来人気の商品で、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活かし、スパイシーでクセになる味わいが特長の、期間限定のチキンマックナゲット(R)です。カリッと香ばしい衣とジューシーなチキンに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料を加えることで、食べ進めるほどに満足感が増す仕上がりとなっています。
今回、この商品の魅力をさらに引き立てる2種類の新しい期間限定ソースが登場します。「やみつき旨にんにくソース」は、すりごまの香ばしさに濃口醤油とにんにくの力強い旨みを重ねた、焼き肉のタレを彷彿とさせる和風ソースです。隠し味としてソテーオニオンとごま油を加えることで、コクと深みのある味わいに仕上げました。「サワークリームタルタルソース」は、まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックの旨みを加え、ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになった、コク深くもさっぱりとした味わいのソースです。オニオンパウダーを隠し味に用いることで、ナゲットの旨みをさらに引き立てます。もちろん、通常のチキンマックナゲットとも相性抜群。お好みのソースで、自分だけの“ナゲットの楽しみ方”を見つけてください。
さらに、夕方5時以降の夜マック限定でナゲットとポテトを一緒に楽しめるおトクなセット「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」も登場。「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が含まれたこのセットは、2種類の期間限定ソースも選べる構成となっており、ボリューム感とバリエーションを一度に楽しめる商品です。
1月13日（火）から放映する新TVCM「今しかできねーこと」篇は、人気青春漫画『ろくでなしBLUES』との初のコラボレーション作品です。俳優・眞栄田郷敦さんが、漫画の主人公“前田太尊”姿の“眞栄田太尊”として登場し、仲間たちとともに「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を豪快に楽しむ様子を描いています。また、『ろくでなしBLUES』作者・森田まさのり先生による描き下ろしビジュアルが特別公開されるほか、Xキャンペーンなど様々な形でスパイシーチキンマックナゲットの発売を盛り上げます。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
夜マック限定
「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」
スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック
やみつき旨にんにくソース サワークリームタルタルソース
夜マック限定
「食べくらべポテナゲ大」「食べくらべポテナゲ特大」