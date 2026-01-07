医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市 代表者：谷 幸治）は2026年1月7日（水）に医誠会国際総合病院の医師や医療スタッフが講師や監修を務める医療情報動画シリーズ「教えて医誠会」において難病医療をテーマとした解説動画を公開します。第1回の動画では難病医療を専門とする医誠会国際総合病院 難病医療推進センター センター長 大薗恵一 医師が日本における難病医療の制度や歴史を中心に、その全体像をわかりやすく解説します。専門性が高く理解しにくいとされてきた難病医療について動画を通じて医療情報を整理し理解促進を図ります。

難病医療を知るきっかけづくりとしての動画制作

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=p09FVFq3gHc

日本には、指定難病制度や小児慢性特定疾病制度など、難病患者を支える医療の仕組みがあります。一方で、制度の内容や医療体制については十分に知られているとは言い切れず、どこに相談すればよいのか分からないまま、悩みを抱えている方も少なくありません。難病は患者数が少ない疾患が多く、身近な人に相談しづらいこともあります。そのため、医療情報にたどり着くまでに時間がかかる場合があり、専門的な医師がいることを知らないまま、不安や疑問を抱え続けてしまうケースも見受けられます。こうした状況を踏まえ、医誠会国際総合病院では、難病医療に関わる医師が自ら情報を発信し、難病医療の全体像や医療体制について、できるだけ分かりやすく伝えることが重要であると考えました。動画という形式を用いることで、専門的な内容も整理しやすくなり、医療情報に触れるきっかけをつくることを目指しています。本動画シリーズは、難病で悩む方が、専門的な医師が関わる医療機関があることを知り、安心して医療情報に向き合える環境づくりの一助となることを目的としています。医療機関が主体となって情報を発信することで、難病医療に対する理解を深め、悩みを抱える方が少しでも減ることにつながるよう取り組んでいます。

教えて医誠会 第1回動画で伝える難病医療の要点

今回公開する動画は、医療情報動画シリーズ「教えて医誠会」において、難病医療をテーマとした解説動画です。第1回では、医誠会国際総合病院 難病医療推進センター センター長 大薗恵一 医師が、日本における難病医療の制度と歴史を中心に解説します。動画では、1960年代に社会問題となったスモンを契機とする調査研究の始まりから、1972年の難病対策要綱の策定、2015年に施行された指定難病制度まで、日本の難病対策がどのように制度として整えられてきたのかを整理します。また、指定難病制度が法制度として整備された背景や、制度の公平性と継続性を確保するための仕組みについても解説します。あわせて、小児慢性特定疾病制度の成り立ちや、近年の制度改正による対象疾患の拡大にも触れ、難病医療を取り巻く医療と福祉の枠組みを俯瞰します。制度の歴史をたどることで、現在の難病医療がどのような考え方のもとで構築されてきたのかを理解できる内容としています。

概要

・公開日：2026年1月7日（水）19:00・タイトル：「難病医療の取り組み｜日本の制度と歴史をわかりやすく解説【教えて医誠会】」・出演：医誠会国際総合病院 難病医療推進センター センター長 大薗惠一 医師・配信場所：医誠会公式YouTubeチャンネル「ホロニクスグループch」・視聴URL：https://youtu.be/p09FVFq3gHc【次回公開予定】・「難病医療の取り組み｜新薬開発と治療の進歩をわかりやすく解説【教えて医誠会】」 （2026年1月14日公開予定）・「難病医療の取り組み｜医誠会国際総合病院における難病医療推進活動【教えて医誠会】」 （2026年1月21日公開予定）

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で救急医療を提供しています。初期救急から2.5次救急患者を対象に診療を行い、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。救急車6台（ドクターカー4台・救急車2台）、医師9名、看護師30名、救急救命士25名で「断らない救急」「待たせない救急」をスローガンに様々な救急患者さんを受入れ、重症度によって医師・看護師が同乗する救急救命士3名体制の医誠会「病院救急」搬送システムを実施し、広域医療に取り組んでいます。※ 2025年4月現在