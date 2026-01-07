岩橋玄樹が2月11日(水)にリリースするメジャー1stシングルのタイトルが「Dangerous Key」に決定した。「Dangerous Key」は、メジャーリリースを飾るに相応しい、スケールの大きいロックテイストの楽曲で、制作段階から岩橋自身の想いが色濃く反映された、渾身の一曲となっている。新たな一歩を踏み出そうとしている全ての人のアンセムとして聴いて貰いたい。そんなパワーソングとして生み出された。タイトル公開と合わせて、写真集が付属するFC盤、初回限定盤、通常盤（CDのみ）のジャケット写真、そして、予約特典画像も公開された。希望と不安、相反する二つの感情を視覚的に表したような、陰影が魅力的なビジュアルになっている。岩橋玄樹の今までにない大人っぽい表情にも注目していただきたい。なお、リリースに先駆け、TikTokとInstagramでの先行配信もスタートした。▽「Dangerous Key」SNS先行配信https://iwahashi-genki.lnk.to/Dangerous-Key_short■リリース情報2026年2月11日（水）発売 Major 1st Single「Dangerous Key」▽予約はこちらからhttps://genkiiwahashi.lnk.to/20260211_cd

【FC盤】シングルCD+DVD+写真集価格：\6,600(税抜価格\6,000)／TEI-340＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie

【初回限定盤】シングルCD+DVD価格：\2,200(税抜価格\2,000)／TECI-989＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜DVD収録内容＞1. Dangerous Key Music Video2. Dangerous Key Making Movie

【通常盤】シングルCD価格：\1,500(税抜価格\1,364)／TECI-990＜CD収録内容＞1. Dangerous Key2. Find A Way3. Dangerous Key instrumental4. Find A Way instrumental＜早期予約特典＞岩橋玄樹イラスト入りステッカー（全6種/店舗別絵柄）期間：～1月12日（月）対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン＜オリジナル特典＞トレーディングカード（全7種/店舗別絵柄）対象店：Fairytales Store／TOWER RECORDS（オンライン含む）※一部店舗除く／HMV（オンライン含む）※一部店舗除く／楽天ブックス／セブンネットショッピング／テイチクオンライン／他、後日解禁■ SCHEDULE＜公演情報＞『GENKI IWAHASHI White Belle (ゲンキイワハシ ホワイトベラ)』2026年2月14日（土）東京・豊洲PIT＜昼公演＞開場 14:15 / 開演 15:00＜夜公演＞開場 18:15 / 開演 19:00＜席種／料金／枚数制限＞お土産付きコンサートチケット／11,000円(税込)／4枚まで【チケットW会員先行】受付期間：2025年12月28日(日)12:00～2026年1月7日(水)23:59抽選結果発表・入金期間：2026年1月9日(金)15:00～1月12日(月)23:00本受付は、受付期間終了日時までに、オフィシャルファンクラブ「Fairytales」とオフィシャル月額サイト「GENKIノコトバ」の会員連携をされた、会員期限が有効な会員様のみお申込みいただけます。詳細：https://genkiiwahashi.com/topics/6232/■ 岩橋玄樹 PROFILE2021年4月1日よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、2021年度の年間インディーズシングルランキング1位を獲得。自身のファンクラブツアーやアルバムリリースツアー、国内外の大型フェスへの参加などの音楽活動を続けながら、ジュエリーブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」をデザイン＆プロデュース。幼少期から大の巨人ファンであることから、2017年より月刊ジャイアンツにてコラム連載を開始し、2021年にはエグゼクティブ・エディターに就任し、連載を続けている。さらに、2025年7月13日より放送『恋愛ルビの正しいふりかた』では7年ぶりのドラマ主演。同年9月19日全国公開の映画『男神』に出演するなど、俳優としても活動の幅を広げるなど、音楽に限らず多岐に渡った精力的な活動を続けている。■ 公式サイト▼ 岩橋玄樹Official Sitehttps://genkiiwahashi.com/▼Instagramhttps://www.instagram.com/genki_iwahashi_17/?hl=ja▼Xhttps://x.com/genki17staff▼YouTubehttps://www.youtube.com/c/GENKIIWAHASHI▼TikTokhttps://www.tiktok.com/@genkiiwahashi17▼テイチクエンタテインメントhttps://www.teichiku.co.jp/artist/genkiiwahashi/