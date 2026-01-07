アジピン酸ジメチル 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月31に「アジピン酸ジメチル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アジピン酸ジメチルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アジピン酸ジメチル市場の概要
アジピン酸ジメチル市場に関する当社の調査レポートによると、アジピン酸ジメチル市場規模は 2035 年に約 178.9億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アジピン酸ジメチル市場規模は約 78.2億米ドルとなっています。アジピン酸ジメチルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 14.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アジピン酸ジメチル市場シェアの成長は、持続可能性とグリーンケミストリーの導入によるものです。アジピン酸ジメチルは生分解性の溶剤および中間体であるため、変化する世界において、有害化学物質の使用を削減するために、より持続可能な代替品の採用が促進されています。これにより、異業種間の連携が容易になり、生産面でのメリットも生まれます。したがって、SDKI Analyticsの予測によると、2030年までに持続可能性の導入率は40－50%増加し、世界の市場におけるアジピン酸ジメチルの重要性が高まることが見込まれます。
アジピン酸ジメチルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/dimethyl-adipate-market/56565
アジピン酸ジメチル（DMA）に関する市場調査によると、自動車および工業用塗料の需要拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。ヨーロッパでは、自動車用塗料市場はREACH規則への準拠のため環境に優しい溶剤に重点を置いており、アジア太平洋地域では急速な工業化に伴う需要が非常に高く、北米では安全性と性能が重視されています。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2024年の世界の電気自動車（EV）生産台数は約17.3百万台で、中国がその70%を占めるなど、大きな割合を担っています。このように、EVの成長は、DMAをベースとした可塑剤や塗料といった、柔軟性、軽量性、持続可能性に優れた材料への需要を直接的に押し上げています。
しかし、今後数年間は、厳格な化学物質規制への対応が市場成長を阻害する要因となることが予想されます。日本の化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）やEUのREACH規則は、製造業者にとって厳しい規制上のハードルとなり、市場投入前に広範な試験と登録が求められます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338618&id=bodyimage1】
アジピン酸ジメチル市場セグメンテーションの傾向分析
アジピン酸ジメチル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アジピン酸ジメチルの市場調査は、アプリケーション別、最終用途産業別、機能別と地域別に分割されています。
アジピン酸ジメチル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-56565
アプリケーション別に基づく DMA市場は、可塑剤、溶剤、コーティング、接着剤、化粧品、医薬品に分割されています。これらのうち、アジピン酸ジメチル（DMA）の可塑剤としてのアプリケーションは、DMAが柔軟性と耐久性を向上させる能力を持つことから、予測期間中に市場セグメントを牽引し、42%の市場シェアを占めると予想されています。SDKI Analyticsのアナリストによると、米国の包装機械市場は2030年までに年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されており、包装は世界のプラスチック使用量の40%以上を占めるため、DMAを使用した軟包装の需要を直接的に押し上げる可能性があります。
