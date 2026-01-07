調査レポート「子育て世帯における「中古車ディーラー」市場調査 2025～検討タイミングから販売店選びまで～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年10月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯における「中古車ディーラー」市場調査 2025～検討タイミングから販売店選びまで～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯の中古車購入には、「妊娠期という適切なタイミングでの接点創出」と、「価格・在庫・安全性という三大不安の解消」、そして 「販売店に対する信頼感の醸成」という三つの要素を組み合わせた戦略が不可欠であることがわかった。子育て世帯が中古車購入に踏み切れない理由は、 価格メリットへの疑念や希望在庫の不足、安全性への不安など、 複数の要因が複合的に作用している点にある。そのため、販売店側は単一の訴求ではなく、「価格の納得感」「在庫の充実」「品質・保証の透明性」 をセットで提示することが求められる。さらに、74%の人が販売店の「子育て配慮」を重視していることから「子育て世帯にやさしい」という信頼感とそのイメージが影響力を持つことがわかった。
調査項目
● 妊娠以降の自動車購入の検討、購入の有無
● 妊娠以降の車購入の時期
● 妊娠以降の車購入検討開始の時期
● 妊娠以降の車の購入検討金額
● 中古車検討の有無
● 購入した中古車の車種
● 中古車の検討または購入した理由
● 中古車を購入しなかった理由
● 中古車を検討しなかった理由
● 中古車販売店の知名度
● 妊娠以降利用または購入を検討したことのある中古車販売店
● 妊娠以降購入したことのある中古車販売店
● 中古車販売店の選択基準
● 車選びの情報収集チャネル
● 中古車に対するイメージ
● 車販売店に求める設備・サービス
● 車販売店に求める購入後のフォローアップ
● 「子育て世帯に優しい」イメージの影響
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/16630（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中及び生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年10月21日（火）～2025年10月31日（水）
有効回答者数：471名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334673&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯の中古車購入には、「妊娠期という適切なタイミングでの接点創出」と、「価格・在庫・安全性という三大不安の解消」、そして 「販売店に対する信頼感の醸成」という三つの要素を組み合わせた戦略が不可欠であることがわかった。子育て世帯が中古車購入に踏み切れない理由は、 価格メリットへの疑念や希望在庫の不足、安全性への不安など、 複数の要因が複合的に作用している点にある。そのため、販売店側は単一の訴求ではなく、「価格の納得感」「在庫の充実」「品質・保証の透明性」 をセットで提示することが求められる。さらに、74%の人が販売店の「子育て配慮」を重視していることから「子育て世帯にやさしい」という信頼感とそのイメージが影響力を持つことがわかった。
調査項目
● 妊娠以降の自動車購入の検討、購入の有無
● 妊娠以降の車購入の時期
● 妊娠以降の車購入検討開始の時期
● 妊娠以降の車の購入検討金額
● 中古車検討の有無
● 購入した中古車の車種
● 中古車の検討または購入した理由
● 中古車を購入しなかった理由
● 中古車を検討しなかった理由
● 中古車販売店の知名度
● 妊娠以降利用または購入を検討したことのある中古車販売店
● 妊娠以降購入したことのある中古車販売店
● 中古車販売店の選択基準
● 車選びの情報収集チャネル
● 中古車に対するイメージ
● 車販売店に求める設備・サービス
● 車販売店に求める購入後のフォローアップ
● 「子育て世帯に優しい」イメージの影響
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/16630（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：妊娠中及び生後0歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年10月21日（火）～2025年10月31日（水）
有効回答者数：471名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334673&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
プレスリリース詳細へ