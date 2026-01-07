ブラウザゲーム『エルダーサインAwakening』 主題歌PVがTikTokで500万再生突破 ― 主題歌の各種音楽配信サービスでの配信も同時スタート
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 拓）は、ブラウザゲーム『エルダーサインAwakening』の主題歌PVがTikTokにて500万再生を突破したことをお知らせいたします。
あわせて、同主題歌の音楽配信サービスでのストリーミング・ダウンロード配信を開始いたしました。
■ TikTokで500万再生を突破
本主題歌PVは、TikTok上にて公開後、ゲームの世界観とアップテンポな楽曲が話題となり、短期間で500万回再生を突破しました。
ゲームファンのみならず、音楽・ダンス・二次創作ユーザーからも注目を集めています。
TikTok主題歌PV
https://www.tiktok.com/@sake_namida/video/7581051647523048711
■ 主題歌の音楽配信を開始
本楽曲は以下の主要音楽配信サービスにて、ストリーミング配信およびダウンロード販売を開始しました。
・Apple Music
・Spotify
・YouTube Music
・Amazon Music Unlimited
・LINE MUSIC
ダウンロード価格：1曲250円～
配信リンク（各サービス共通）
https://linkco.re/sC2qrZf5
■ 楽曲「エルダーサイン」歌詞公開
歌詞ページ
https://linkco.re/sC2qrZf5/songs/4217624/lyrics
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338626&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338626&id=bodyimage2】
■ アーティストコメント（永遠の大学生）
エルダーサインの大ファンでもあり、今回楽曲を担当できて大変うれしいです。
外来モンスターをどんどんフォールド（収集）したくなる、アップテンポな曲に仕上げました！
ぜひ、一度聴いてみてください。
＜ゲーム情報＞
■タイトル名：エルダーサインAwakening
■ジャンル：クトゥルフ神話 × TCG
■対応端末：iOS／Android／PC
■配信URL：
Mobage
https://g12027332.sp.pf.mbga.jp
※ゲームをプレイするには、Mobageへの登録が必要です
ゲソてんbyGMO
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてんbyGMO」への登録が必要です
■価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
■推奨ブラウザ：Safari／Chrome／Edge／Firefox
（いずれも最新バージョンにて動作検証済み）
＜会社概要＞
商号：株式会社ギグビーイング
設立：2019年5月
資本金：300万円
URL：https://gigbeing.com/
