プレハブ建築市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月30に「プレハブ建築市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プレハブ建築に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プレハブ建築市場の概要
プレハブ建築市場に関する当社の調査レポートによると、プレハブ建築市場規模は 2035 年に約 1,125億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プレハブ建築市場規模は約 2,154億米ドルとなっています。プレハブ建築に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プレハブ建築市場シェアの拡大は、政府によるすべての人への住宅供給への取り組みが要因となっています。発展途上国では、政府主導の大規模住宅プログラムが、目標を迅速に達成するためにプレハブ工法を採用しています。インドのプラダン マントリ アワス ヨジャナ（PMAY）スキームは、建設業界における代替技術の積極的な推進策となっています。
2024年、インド住宅都市省は、PMAY-Urbanの下で11.8百万戸以上の住宅が着工されたと発表しました。当社の分析によると、このプロジェクトの規模から、従来型のレンガ造り工法では不可能な短期間で数百万戸の住宅を建設するためには、プレキャストコンクリートや一体型コンクリート工法といった技術の適用が必要となり、これがこの地域におけるプレハブ建築の需要拡大につながると考えられます。
プレハブ建築に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/prefabricated-building-market/114825
プレハブ建築に関する市場調査によると、非住宅用モジュール式建築の成長により、市場シェアが拡大すると予測されています。非住宅用プレハブ建築の分野、特に学校、病院、オフィスなどの事業は増加傾向にあります。これは、モジュラー建物によって公共インフラの建設期間を半減できるためです。米国国勢調査局によると、2025年8月における非住宅建設支出総額は、季節調整済み年率換算で推定7,373億米ドルに達しました。当社の分析によると、この支出の大部分、特に教育および医療分野においては、既存業務への支障を最小限に抑え、施設の開設期間を短縮するために、モジュール式ソリューションへの移行が進んでいます。
しかし、世界的に建築規制や許認可制度が統一されていないことなど、いくつかの主要な制約要因が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。これらの要因は、国際的に事業を展開するモジュールメーカーにとって、設計変更や認証コストの増加、製品展開の遅延につながるためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338617&id=bodyimage1】
プレハブ建築市場セグメンテーションの傾向分析
プレハブ建築市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プレハブ建築の市場調査は、建物タイプ別、材質別、建設方法別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
