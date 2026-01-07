BLACK LAGOONコラボレーション眼鏡ロベルタ モデルが登場！
執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、2026年に25周年を迎える本格ガンアクション漫画『BLACK LAGOON(ブラックラグーン)』より、「ロベルタ」をイメージした眼鏡を2025年1月10日(土)より販売開始します。
『BLACK LAGOON』作中で、「フローレンシアの猟犬」の異名を持つメイド長「ロベルタ」が着用している丸眼鏡を、原作者・広江礼威先生監修のもと立体化！
広江礼威先生監修！BLACK LAGOON ロベルタモデル
──────────────────────
「ロベルタ モデル」──ご堪能くださいまし。
──────────────────────
■ロベルタモデル デザイン
表面にシャーリング加工を施した落ち着いた印象のシルバーのフレーム。
男女共に普段使いしやすいデザインに仕上げました。
一見シンプルながら、フレームのフチ(リム周り)には「ロベルタ」のヘアースタイル(三つ編み)をイメージした模様を刻印。
テンプル(つる)には、ロザリオの十字架とチェーンをイメージしたデザインと、先端にも十字架の金属パーツあしらい、さりげなく「ロベルタ」のモチーフを取り入れています。
ロベルタモデル_シリアルナンバー入り
初回生産300個限定のシリアルナンバー入り
※シリアルナンバーは選べません
ロベルタモデル 商品内容
原作イラストを使用したオリジナル眼鏡拭きと、『BLACK LAGOON』のロゴ入りの眼鏡ケースが付属。
専用の外装箱に入れてお届けします。
ロベルタモデル_付属品
＜商品情報＞
商品名 ：BLACK LAGOON ロベルタ モデル
価格 ：18,700円(税込)
仕様 ：初回生産300個限定 シリアルナンバー入り/男女兼用/度付きレンズ対応
商品情報詳細は特設ページをご覧ください https://eyemirror.jp/blacklagoon/
【販売日時】
・執事眼鏡eyemirror ONLINESHOP
2026年1月10日(土)12:00(正午)より販売開始
https://ec.eyemirror.jp/
・実店舗
2026年1月10日(土)11:30(OPEN)より販売開始
執事眼鏡eyemirror、執事眼鏡eyemirror -OSAKA-
https://eyemirror.jp/
アニメコラボメガネ専門店-Animegane-
https://animegane.jp/
※実店舗では、サンプルフレームのご試着が可能です
【レンズ交換について】
・実店舗では視力測定、フィッティングが可能です。
・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。
【権利表記】
(C)広江礼威／小学館