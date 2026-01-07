執事眼鏡eyemirror(株式会社DUO RING)は、2026年に25周年を迎える本格ガンアクション漫画『BLACK LAGOON(ブラックラグーン)』より、「ロベルタ」をイメージした眼鏡を2025年1月10日(土)より販売開始します。

『BLACK LAGOON』作中で、「フローレンシアの猟犬」の異名を持つメイド長「ロベルタ」が着用している丸眼鏡を、原作者・広江礼威先生監修のもと立体化！

広江礼威先生監修！BLACK LAGOON　ロベルタモデル


「ロベルタ モデル」──ご堪能くださいまし。

■ロベルタモデル　デザイン

表面にシャーリング加工を施した落ち着いた印象のシルバーのフレーム。

男女共に普段使いしやすいデザインに仕上げました。

一見シンプルながら、フレームのフチ(リム周り)には「ロベルタ」のヘアースタイル(三つ編み)をイメージした模様を刻印。

テンプル(つる)には、ロザリオの十字架とチェーンをイメージしたデザインと、先端にも十字架の金属パーツあしらい、さりげなく「ロベルタ」のモチーフを取り入れています。


ロベルタモデル_シリアルナンバー入り


初回生産300個限定のシリアルナンバー入り

※シリアルナンバーは選べません


ロベルタモデル　商品内容


原作イラストを使用したオリジナル眼鏡拭きと、『BLACK LAGOON』のロゴ入りの眼鏡ケースが付属。

専用の外装箱に入れてお届けします。


ロベルタモデル_付属品


＜商品情報＞

商品名　　　　：BLACK LAGOON ロベルタ モデル

価格　　　　　：18,700円(税込)

仕様　　　　　：初回生産300個限定 シリアルナンバー入り/男女兼用/度付きレンズ対応


商品情報詳細は特設ページをご覧ください https://eyemirror.jp/blacklagoon/



【販売日時】

・執事眼鏡eyemirror ONLINESHOP

2026年1月10日(土)12:00(正午)より販売開始

https://ec.eyemirror.jp/


・実店舗

2026年1月10日(土)11:30(OPEN)より販売開始

執事眼鏡eyemirror、執事眼鏡eyemirror -OSAKA-

https://eyemirror.jp/


アニメコラボメガネ専門店-Animegane-

https://animegane.jp/

※実店舗では、サンプルフレームのご試着が可能です



【レンズ交換について】

・実店舗では視力測定、フィッティングが可能です。

・オンラインショップでも、購入時に度付きレンズやPCレンズへの変更(有償)も可能です。



【権利表記】

(C)広江礼威／小学館