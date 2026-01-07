株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)は2025年11月30日(日)に、埼玉県羽生市川崎(イオンモール羽生内)にて「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-(ユブネ サウナパーク)」をグランドオープンいたしました。





当社は、東京・千葉・茨城・山梨・岐阜・大阪において「稲城天然温泉 季乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「多摩境天然温泉 森乃彩」「南柏天然温泉 すみれ」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」「湯舞音 龍ケ崎店」「湯舞音 袖ケ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」の14店舗を運営しており、今回、オープンいたしました「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」で15店舗目の運営となります。









■YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- 新プラン登場！【2026年1月5日スタート】

＼おふろ・サウナユーザー歓喜！YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- 新プラン爆誕！／

「この金額でおふろとサウナが楽しめるの！？」「時間無制限でトトノイ放題！？」「手ぶらでOK！？」「え、子ども300円！？」

YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- が2026年、新たに生まれ変わります！

選べる3つのプランで、あなたの“ととのい”がもっと自由に、もっとお得に！









ー選べる新プランはこちら！

・フリープラン(時間無制限)※レンタル品なし

平日 1,000円／休日 1,200円

→ 時間を気にせず、何セットでもととのい三昧！





・1時間コース※レンタル品なし

平日 700円／休日 900円

→ 仕事帰りに、おふろとサウナをサクッと楽しみたい方に。





・フルセットプラン※館内着+サウナ着or水着+タオルセット

平日 1,950円／休日 2,150円

→ 手ぶらで来ても、ぜーんぶ揃ってる！





・子ども料金も大革命！※レンタル品なし

小学生以下 300円／3歳以下 無料！

→ 家族サウナ、はじめませんか？





・お得なフリープラン回数券

10回分 9,500円！

※土日も追加料金なし、半年有効！





1/5～ 新プラン開始









■「熱波も笑顔も、今年はじめの最高温度へ──！」

新年の幕開けにふさわしい、YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-の1月は、キッズも大人も夢中になる熱いイベントが勢ぞろい！

熱波師の来店、激アツ早食い、DJサウナ、店長とのトークタイムまで…

今年の「ととのい初め」は、ここで決まり！





・毎週土日開催(1/3・4・10・11・17・18・24・25・31)

▼プールDEスプラッシュ!!

┗14:00～開催、送風機で水しぶきをあげるキッズ向けイベント！

┗お兄さんと一緒にプールで遊ぼう！





・1月11日(日)

▼ましも店長のサウナDEト～～～～～ク

┗18:45より15分間、施設情報や裏話をお届け(インスタライブ配信)





・1月17日(土)

▼YUBUNEPA！三ツ星そら氏 熱波イベント

┗15:30／17:30／19:30の3回開催、袖ケ浦店所属の熱波師が登場！





・1月18日(日)

▼YUBUNEPA！MR.平野氏 熱波イベント

┗15:30／17:30／19:30の3回開催、龍ケ崎店所属の熱波師が登場！

▼エンタメサウナクラブタイム

┗20:00～23:00、DJ日光ふとしのクラブサウナを体感！





・1月24日(土)

▼キッズアウフグース体験会

┗中学生以下対象、参加無料・先着7名

┗12:00から練習、13:30から実践スタート！持ち物不要





・1月25日(日)

▼SAUNA ELEMENTS DAY(13:00～22:00)

┗サウナエレメンツとの特別コラボ！アウフグース＆音楽イベント

┗グループウィスキングやスペシャル熱波も開催！





・1月31日(土)

▼第一回 激アツ早食いカップ(石焼ベトコンラーメン)

┗16:30よりスタート！優勝者にはフリータイム無料券を進呈

┗インスタライブでの実況配信あり

▼ましも店長のアウフグース4番勝負！

┗13:30～2時間おきに全4回実施！店長渾身の熱波が炸裂！





1月のイベント





イベント詳細1





イベント詳細2









■おふろ × サウナ × リラックス。新しい“整う”がここにある。

ととのう前に、まずはおふろ。

何も考えず、ただ湯に身を預ける時間。

それだけで、今日がちょっと良い日に変わります。





音楽に包まれるエンタメサウナ、炎と石に囲まれるロックサウナ、空を感じる外気浴。静かに整うもよし、みんなで盛り上がるもよし。





「今日はどんな時間にする？」

その選択から、もう楽しい。





館内フォトスポット





施設内には、男女別の浴室と男女共用で楽しめる屋外エリアをご用意しており、男女別の浴室では季節に応じて設定を変える［露天風呂］、厳選した生薬・ハーブを使用した［彩り湯］、深さ90cmの［冷水風呂］の3種類をお楽しみいただけます。





浴室(内風呂：彩り湯)





おふろでしっかり温まったその先に、感覚を一気に切り替える時間。

音楽とともに吹き抜ける、爆風ミュージックロウリュ。

気持ちよさのギアが、もう一段上がります。





爆風ミュージックロウリュ





男女共用で楽しめる屋外エリア「WELLNESS GARDEN」、解放。

専用サウナ着や水着に着替えた瞬間、ここから先は、日常じゃない。

サウナの熱気を眺めながら、じっくり浸かれる［くつろぎ湯］。

空と風を全身で感じる、開放感MAXの［水風呂］。

そして、視線を奪うーー店舗ロゴを底に刻んだ深さ120cmのシンボリック［プール］。





浸かる、冷やす、遊ぶ。おふろとサウナの楽しみ方が、ここで一段進化します。





WELNESS GARDEN くつろぎ湯





WELNESS GARDEN プール





サウナは、2タイプ。選ぶ前から、もう楽しい。

テーマパークのような外観に、揺らめく炎とペレットストーブの温もり。

包み込むような熱がクセになる［ROCK SAUNA］。





そしてもうひとつは、光と音が支配するステージ。

照明演出とともに展開されるミュージックロウリュ、熱と感情を一気に高めるアウフグース。

サウナが“観るもの”から“体感するエンタメ”へ変わる［ENTAME SAUNA］。





静かに熱を楽しむか。派手に、ととのうか。

どちらも、正解です。





ENTAME SAUNA





熱せられたストーブにアロマ水をかけて発生させた蒸気を、スタッフがタオルや扇子を使用し、扇ぐことで入浴者に熱風を送るサウナの入浴方法です。

ドイツ発祥の文化で、蒸気を浴びることで発汗作用を促し、体感温度を急上昇させることで爽快感が得られます。





入浴の余韻を、そのまま“ととのい”へ。

全身を一気に目覚めさせる［ジェットシャワー］、刺激がクセになる［冷水ガッシングシャワー］。

そして、風を感じて深呼吸できる［外気浴スペース］と、静かに自分と向き合う［ととのい小屋］。

最後の一分まで、気持ちよさは続きます。





外気浴スペース





「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」では、内気浴から外気浴まで、充実した“ととのい”スペースが多数用意されています。

屋外には開放感あふれる展望外気浴エリアや、ゆらゆら揺れる外気浴ブランコ、夜空の下でリラックスできるテラス席など、心と身体を深く癒やすロケーションが満載。

さらに屋内には、ととのい小屋と呼ばれる落ち着いた空間もあり、温冷交代浴の後に静かに身体を休めることができます。





外気浴ブランコ





ととのい小屋









ととのったあとは、しっかり“ダラける”時間もご用意。休憩スペースにはソファ＆テーブル、つい読み込んでしまうコミックコーナーを完備。コンパクトながら、気づけば長居してしまう心地よさです。

さらにレストランスペースでは、スポーツ観戦を楽しみながら、おふろ・サウナ後の身体に沁みる美味しい食事を。

浸かって、整って、食べて、休む。最後まで抜かりありません。





休憩スペース









■施設概要

店舗名称 ： YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-

TEL ： 048-598-6437

所在地 ： 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281-7

イオンモール羽生noNIWAエリア内

アクセス ： [電車]東武伊勢崎線「南羽生駅」下車徒歩約30分

[バス]東武伊勢崎線 / 秩父鉄道「羽生駅」下車後、

朝日自動車バスにて「イオンモール羽生」より徒歩5分

営業時間 ： 9:00～24:00(最終受付 23:30)

レストラン： 11:00～23:00(LO 22:30)

屋外エリア： 9:00～23:00

定休日 ： 不定期(年2回のメンテナンス休館を予定)

料金案内 ： ※HPにてご確認ください

公式HP ： https://yubune-sauna-park.com/

施設内容 ：

《男女別浴室》

【浴槽】 彩り湯／露天風呂／冷水風呂

【サウナ】男性：12席 女性：12席

爆風ミュージックロウリュ





《男女共用屋外エリア「WELNESS GARDEN」》

【浴槽】 くつろぎ湯／水風呂／プール

【サウナ】 ENTAME SAUNA 約45席／ROCK SAUNA 約15席

【休憩スペース】外気浴エリア／ととのい小屋

［ジェットシャワー］［冷水ガッシングシャワー］完備