昨年11/30にグランドオープンした埼玉県羽生市のスーパー銭湯「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」が好調につき新プラン登場おふろ×サウナ×エンタメが炸裂！
株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)は2025年11月30日(日)に、埼玉県羽生市川崎(イオンモール羽生内)にて「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-(ユブネ サウナパーク)」をグランドオープンいたしました。
当社は、東京・千葉・茨城・山梨・岐阜・大阪において「稲城天然温泉 季乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「多摩境天然温泉 森乃彩」「南柏天然温泉 すみれ」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」「湯舞音 龍ケ崎店」「湯舞音 袖ケ浦店」「湯舞音 市原ちはら台店」の14店舗を運営しており、今回、オープンいたしました「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」で15店舗目の運営となります。
■YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- 新プラン登場！【2026年1月5日スタート】
＼おふろ・サウナユーザー歓喜！YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- 新プラン爆誕！／
「この金額でおふろとサウナが楽しめるの！？」「時間無制限でトトノイ放題！？」「手ぶらでOK！？」「え、子ども300円！？」
YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯- が2026年、新たに生まれ変わります！
選べる3つのプランで、あなたの“ととのい”がもっと自由に、もっとお得に！
ー選べる新プランはこちら！
・フリープラン(時間無制限)※レンタル品なし
平日 1,000円／休日 1,200円
→ 時間を気にせず、何セットでもととのい三昧！
・1時間コース※レンタル品なし
平日 700円／休日 900円
→ 仕事帰りに、おふろとサウナをサクッと楽しみたい方に。
・フルセットプラン※館内着+サウナ着or水着+タオルセット
平日 1,950円／休日 2,150円
→ 手ぶらで来ても、ぜーんぶ揃ってる！
・子ども料金も大革命！※レンタル品なし
小学生以下 300円／3歳以下 無料！
→ 家族サウナ、はじめませんか？
・お得なフリープラン回数券
10回分 9,500円！
※土日も追加料金なし、半年有効！
1/5～ 新プラン開始
■「熱波も笑顔も、今年はじめの最高温度へ──！」
新年の幕開けにふさわしい、YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-の1月は、キッズも大人も夢中になる熱いイベントが勢ぞろい！
熱波師の来店、激アツ早食い、DJサウナ、店長とのトークタイムまで…
今年の「ととのい初め」は、ここで決まり！
・毎週土日開催(1/3・4・10・11・17・18・24・25・31)
▼プールDEスプラッシュ!!
┗14:00～開催、送風機で水しぶきをあげるキッズ向けイベント！
┗お兄さんと一緒にプールで遊ぼう！
・1月11日(日)
▼ましも店長のサウナDEト～～～～～ク
┗18:45より15分間、施設情報や裏話をお届け(インスタライブ配信)
・1月17日(土)
▼YUBUNEPA！三ツ星そら氏 熱波イベント
┗15:30／17:30／19:30の3回開催、袖ケ浦店所属の熱波師が登場！
・1月18日(日)
▼YUBUNEPA！MR.平野氏 熱波イベント
┗15:30／17:30／19:30の3回開催、龍ケ崎店所属の熱波師が登場！
▼エンタメサウナクラブタイム
┗20:00～23:00、DJ日光ふとしのクラブサウナを体感！
・1月24日(土)
▼キッズアウフグース体験会
┗中学生以下対象、参加無料・先着7名
┗12:00から練習、13:30から実践スタート！持ち物不要
・1月25日(日)
▼SAUNA ELEMENTS DAY(13:00～22:00)
┗サウナエレメンツとの特別コラボ！アウフグース＆音楽イベント
┗グループウィスキングやスペシャル熱波も開催！
・1月31日(土)
▼第一回 激アツ早食いカップ(石焼ベトコンラーメン)
┗16:30よりスタート！優勝者にはフリータイム無料券を進呈
┗インスタライブでの実況配信あり
▼ましも店長のアウフグース4番勝負！
┗13:30～2時間おきに全4回実施！店長渾身の熱波が炸裂！
1月のイベント
イベント詳細1
イベント詳細2
■おふろ × サウナ × リラックス。新しい“整う”がここにある。
ととのう前に、まずはおふろ。
何も考えず、ただ湯に身を預ける時間。
それだけで、今日がちょっと良い日に変わります。
音楽に包まれるエンタメサウナ、炎と石に囲まれるロックサウナ、空を感じる外気浴。静かに整うもよし、みんなで盛り上がるもよし。
「今日はどんな時間にする？」
その選択から、もう楽しい。
館内フォトスポット
施設内には、男女別の浴室と男女共用で楽しめる屋外エリアをご用意しており、男女別の浴室では季節に応じて設定を変える［露天風呂］、厳選した生薬・ハーブを使用した［彩り湯］、深さ90cmの［冷水風呂］の3種類をお楽しみいただけます。
浴室(内風呂：彩り湯)
おふろでしっかり温まったその先に、感覚を一気に切り替える時間。
音楽とともに吹き抜ける、爆風ミュージックロウリュ。
気持ちよさのギアが、もう一段上がります。
爆風ミュージックロウリュ
男女共用で楽しめる屋外エリア「WELLNESS GARDEN」、解放。
専用サウナ着や水着に着替えた瞬間、ここから先は、日常じゃない。
サウナの熱気を眺めながら、じっくり浸かれる［くつろぎ湯］。
空と風を全身で感じる、開放感MAXの［水風呂］。
そして、視線を奪うーー店舗ロゴを底に刻んだ深さ120cmのシンボリック［プール］。
浸かる、冷やす、遊ぶ。おふろとサウナの楽しみ方が、ここで一段進化します。
WELNESS GARDEN くつろぎ湯
WELNESS GARDEN プール
サウナは、2タイプ。選ぶ前から、もう楽しい。
テーマパークのような外観に、揺らめく炎とペレットストーブの温もり。
包み込むような熱がクセになる［ROCK SAUNA］。
そしてもうひとつは、光と音が支配するステージ。
照明演出とともに展開されるミュージックロウリュ、熱と感情を一気に高めるアウフグース。
サウナが“観るもの”から“体感するエンタメ”へ変わる［ENTAME SAUNA］。
静かに熱を楽しむか。派手に、ととのうか。
どちらも、正解です。
ENTAME SAUNA
熱せられたストーブにアロマ水をかけて発生させた蒸気を、スタッフがタオルや扇子を使用し、扇ぐことで入浴者に熱風を送るサウナの入浴方法です。
ドイツ発祥の文化で、蒸気を浴びることで発汗作用を促し、体感温度を急上昇させることで爽快感が得られます。
入浴の余韻を、そのまま“ととのい”へ。
全身を一気に目覚めさせる［ジェットシャワー］、刺激がクセになる［冷水ガッシングシャワー］。
そして、風を感じて深呼吸できる［外気浴スペース］と、静かに自分と向き合う［ととのい小屋］。
最後の一分まで、気持ちよさは続きます。
外気浴スペース
「YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-」では、内気浴から外気浴まで、充実した“ととのい”スペースが多数用意されています。
屋外には開放感あふれる展望外気浴エリアや、ゆらゆら揺れる外気浴ブランコ、夜空の下でリラックスできるテラス席など、心と身体を深く癒やすロケーションが満載。
さらに屋内には、ととのい小屋と呼ばれる落ち着いた空間もあり、温冷交代浴の後に静かに身体を休めることができます。
外気浴ブランコ
ととのい小屋
ととのったあとは、しっかり“ダラける”時間もご用意。休憩スペースにはソファ＆テーブル、つい読み込んでしまうコミックコーナーを完備。コンパクトながら、気づけば長居してしまう心地よさです。
さらにレストランスペースでは、スポーツ観戦を楽しみながら、おふろ・サウナ後の身体に沁みる美味しい食事を。
浸かって、整って、食べて、休む。最後まで抜かりありません。
休憩スペース
■施設概要
店舗名称 ： YUBUNE SAUNA PARK -はにゅうの湯-
TEL ： 048-598-6437
所在地 ： 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281-7
イオンモール羽生noNIWAエリア内
アクセス ： [電車]東武伊勢崎線「南羽生駅」下車徒歩約30分
[バス]東武伊勢崎線 / 秩父鉄道「羽生駅」下車後、
朝日自動車バスにて「イオンモール羽生」より徒歩5分
営業時間 ： 9:00～24:00(最終受付 23:30)
レストラン： 11:00～23:00(LO 22:30)
屋外エリア： 9:00～23:00
定休日 ： 不定期(年2回のメンテナンス休館を予定)
料金案内 ： ※HPにてご確認ください
公式HP ： https://yubune-sauna-park.com/
施設内容 ：
《男女別浴室》
【浴槽】 彩り湯／露天風呂／冷水風呂
【サウナ】男性：12席 女性：12席
爆風ミュージックロウリュ
《男女共用屋外エリア「WELNESS GARDEN」》
【浴槽】 くつろぎ湯／水風呂／プール
【サウナ】 ENTAME SAUNA 約45席／ROCK SAUNA 約15席
【休憩スペース】外気浴エリア／ととのい小屋
［ジェットシャワー］［冷水ガッシングシャワー］完備